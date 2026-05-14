Allerta gialla a Roma e nel Lazio venerdì 15 maggio 2026: attese piogge e temporali, non si escludono grandinate

Allerta maltempo di colore giallo a Roma e nel Lazio dalla mattinata di domani venerdì 15 maggio e per le successive 24-36 ore.

Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio a partire dalla mattinata di domani 15 maggio 2026: l'allerta scatta della tarda mattinata di venerdì 15 maggio 2026 e per le successive 24-36 ore. Piogge diffuse e venti intensi: questi i fenomeni attesi secondo il bollettino diramato dal dipartimento regionale della Protezione Civile. Nessun territorio resta escluso: dalle zone della Tuscia fino alla Ciociaria: il grigio e le perturbazioni riguardano tutte le zone del Lazio.

Non si escludono, inoltre, grandinate locali, frequente attività elettrica e raffiche di vento significative. Per questa ragione il dipartimento mette in guardia cittadini e cittadine: massima attenzione soprattutto nelle coste più esposte e nei tratti stradali che possono essere soggetti ad allagamenti e alla caduta di rami.

Allerta gialla a Roma e nel Lazio: nessuna zona esclusa

A diramare il bollettino di allerta gialla per maltempo è stato il dipartimento della Regione Lazio di Protezione Civile che oltre a rendere noto l'avviso di allerta ha allegato anche una mappa per indicare il genere di criticità. Per l'allerta a partire da domani e per le successive 24-36 ore, tutti i territori della regione sono indicati sulla cartina con il colore giallo, per criticità idrogeologica per temporali.

Come mostra la cartina in basso, nessuno dei territori è escluso dall'allerta di colore giallo. Pioggia temporali, in alcuni casi anche le grandinate, sono attese sui bacini costieri del Nord, nel bacino medio del Tevere, nel territorio dell'Appennino di Rieti e sui bacini di Roma, nel territorio dell'Aniene, sui bacini costieri del Sud e su quello del fiume Liri. Dalla Tuscia fino alla Ciociaria, tutte le zone sono a rischio per il maltempo. Non soltanto: secondo le previsioni, alla poggia e alle raffiche di vento si accompagna anche un forte calo delle temperature.