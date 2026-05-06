Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio: ancora pioggia, sole sabato e di nuovo maltempo domenica

Pioggia e temporali, miglioramento sabato con sole e temperature in aumento e di nuovo maltempo domenica. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio dal 7 al 10 maggio 2026.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio da giovedì 7 a domenica 10 maggio registrano tempo instabile. La primavera con maggio sembra aver subito una battuta d'arresto, con il ritorno del maltempo. Il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati ci spiega cosa dobbiamo attenderci dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni.

"Nelle prossime ore ci attendiamo un ulteriore peggioramento tra Roma e Lazio. Il tempo resterà perturbato fino a sabato, quando si registra un miglioramento, con ampie schiarite e sole, anche se già a da domenica torna il maltempo". Le temperature non supereranno i 23 gradi durante la seconda parte della settimana, sabato le massime arriveranno fino a 25 gradi.

Pioggia e temporali tra giovedì e venerdì

Galbiati spiega come saranno le prossime giornate: "Tra la serata di mercoledì 6 e la notte del 7 maggio arriveranno di nuovo pioggia intensa sulla regione e possibili temporali specialmente nel quadrante Nord del Lazio, nel Viterbese. A partire dalla mattinata di giovedì 7 maggio si registra un graduale miglioramento, con un'attenuazione delle piogge. Le precipitazioni anche domani potrebbero continuare nelle aree più interne della regione e in Appennino.

A Roma domani non dovrebbe piovere, verso sera ci attendiamo un miglioramento, con cielo poco nuvoloso". Venerdì 8 maggio ancora maltempo, continua l'esperto, "è in arrivo una nuova perturbazione proveniente dal Nord Africa, con piogge al mattino e di pomeriggio tra Roma e Lazio, senza tuttavia fenomeni particolarmente intesi. Si tratta di una perturbazione che transiterà velocemente sull Penisola, con schiarite già in serata".

Sabato tempo stabile e temperature fino a 25 gradi, domenica pioggia

Il quadro meteorologico cambia nel fine settimana. Sabato 9 maggio in tutta Italia e anche nel Lazio sarà la giornata migliore della settimana, con tempo stabile e un temporaneo rialzo delle temperature, grazie all'alta pressione. Non pioverà, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le massime potrebbero arrivare fino a 25 gradi nelle ore centrali della giornata. Già da domenica potrebbe tornare il maltempo, con una nuova perturbazione che coinvolgerà il Centro-Nord e le regioni tirreniche, ma per avere informazioni più dettagliate è necessario attende i prossimi giorni.