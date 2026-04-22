Dopo la pioggia, torna la primavera: le previsioni meteo a Roma e nel Lazio della settimana del 25 aprile

Pioggia, nuvole, vento. Forse anche qualche grado in meno. Così è iniziata la giornata di oggi, mercoledì 22 aprile 2026 a Roma e nel Lazio. Ma presto torna la primavera. A rivelarlo, a Fanpage.it, è stato il dottor Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert.

"La pioggia che ancora debolmente potrebbe insistere in alcune zone di Roma in questo primo pomeriggio, si attenuerà nel corso delle ore – spiega il dottor Galbiati – Anche se nel resto della regione, soprattutto nei territori più a sud del Lazio, potranno esserci ancora rovesci e temporali. Già in serata, però, le cose cambiano. E torna la primavera come tutti noi la conosciamo".

Previsioni meteo per stasera e domani: sole e vento

La pioggia sembra restare un ricordo sulla Capitale, diversamente da alcuni territori del basso Lazio, dove le precipitazioni restano presenti nel corso di questa giornata per qualche ora in più, con rovesci e possibili temporali. "Da domani l'alta pressione verrà a occupare gradualmente l'Italia – puntualizza il dottor Flavio Galbiati – Per questa ragione ci sarà un po' di instabilità sull'estremo sud del Paese, fra le regioni di Calabria e Sicilia. Sul Lazio, invece, il tempo torna stabile e soleggiato. Ma resta ancora un po' di vento: non ci aspettiamo che sia forte, ma moderato. Una giornata serena ma un po' ventilata".

Il meteo per la settimana del 25 aprile a Roma e nel Lazio

Una situazione, quella di cielo sereno e venti moderati che è destinata ad andare avanti anche nei giorni successivi. "Stando a quanto è possibile vedere oggi, la situazione resterà la stessa nel corso di tutto il weekend – continua Galbiati – Venerdì, sabato e domenica dovremmo avere alta pressione, tempo stabile, sole e temperature in aumento, con valori massimi che nella capitale arriveranno anche a toccare fra i 24 e i 25 gradi nel weekend".

Insomma, arriva finalmente la primavera: "Tecnicamente è quello che le persone si aspettano a primavera, sebbene la stagione, in realtà, comprenda anche questo genere di sbalzi termici e instabilità". Chi ha in mente di celebrare una festa della Liberazione fuori porta, può tirare un sospiro di sollievo.