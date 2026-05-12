Allerta meteo Roma e Lazio 13 maggio: pioggia, temporali e temperature in calo

Piogge e temporali con temperature in calo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì 13 maggio. Giornata di allerta meteo gialla.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì 13 maggio. Le previsioni del meteo registrano pioggia e temporali. Il Dipartimento della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di condizioni metereologiche avverse con "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. L'allerta è valida dalla mattinata di domani fino alle 12-18 ore successive. Sul fronte delle temperature ci attendiamo un calo termico, con le massime che in città non supereranno i 20 gradi.

Le zone di allerta gialla domani nel Lazio

La mappa della protezione civile con le zone di allerta gialla per il 13 maggio 2026

Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti sono le zone di allerta meteo nel Lazio per domani, 13 maggio. L'allerta è gialla e la criticità è ordinaria.

Instabilità su Roma e nel Lazio nel resto della settimana

Come già detto nei giorni precedenti dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati a Fanpage.it, dopo una breve pausa a partire da domani ci attendiamo un nuovo peggioramento, con una perturbazione che porta rovesci e temporali. Si attende anche un calo termico, con le massime che non superano i 20 gradi. Per quanto riguarda invece il resto della settimana giovedì 14 maggio avremo un'altra pausa al maltempo, ma già tra venerdì 15 e sabato 16 maggio arriva una perturbazione piuttosto intensa, con aria fredda e venti settentrionali.