Allerta meteo Roma e Lazio 13 maggio: pioggia, temporali e temperature in calo
Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì 13 maggio. Le previsioni del meteo registrano pioggia e temporali. Il Dipartimento della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di condizioni metereologiche avverse con "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. L'allerta è valida dalla mattinata di domani fino alle 12-18 ore successive. Sul fronte delle temperature ci attendiamo un calo termico, con le massime che in città non supereranno i 20 gradi.
Le zone di allerta gialla domani nel Lazio
Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti sono le zone di allerta meteo nel Lazio per domani, 13 maggio. L'allerta è gialla e la criticità è ordinaria.
Instabilità su Roma e nel Lazio nel resto della settimana
Come già detto nei giorni precedenti dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati a Fanpage.it, dopo una breve pausa a partire da domani ci attendiamo un nuovo peggioramento, con una perturbazione che porta rovesci e temporali. Si attende anche un calo termico, con le massime che non superano i 20 gradi. Per quanto riguarda invece il resto della settimana giovedì 14 maggio avremo un'altra pausa al maltempo, ma già tra venerdì 15 e sabato 16 maggio arriva una perturbazione piuttosto intensa, con aria fredda e venti settentrionali.