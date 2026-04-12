Allerta meteo Lazio 13 aprile: pioggia, temporali, forte vento e temperature in calo

Pioggia e temporali, forte vento e temperature in calo sono le previsioni del meteo nel Lazio per lunedì 13 aprile. Allerta meteo gialla per criticità idrogeologica.

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Allerta meteo gialla nel Lazio per domani, lunedì 13 aprile. Il dipartimento di protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per possibili criticità idrogeologiche. Si attendono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale".

A portare il maltempo è una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale che si muove verso la nostra penisola, accentuando gradualmente l’instabilità. "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica" si legge nell'avviso di allerta meteo. Oltre a parte del Lazio l'allerta è gialla sul territorio di Umbria e Molise, e su settori di altre sette regioni, dalla Val d'Aosta all'Abruzzo.

Le zone di allerta meteo nel Lazio

Le zone di allerta meteo nel Lazio per domani sono Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere. Potrebbero registrarsi criticità idrogeologiche per la pioggia.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 13 aprile

Domani, lunedì 13 aprile, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano maltempo, con possibili piogge, raffiche di vento e temporali. Un ciclone arriverà sull'Italia dall'Algeria, portando pioggia e vento specialmente sulle regioni del Centro-Nord. Le temperature subiranno un leggero calo. Il tempo migliorerà nel weekend, con un nuovo aumento dei valori. Domani la pressione è in diminuizione, con piogge nel Viterbese. Le temperature massime si attestano tra 19 e 23 gradi, mentre le minime sono in aumento. Soffiano venti di Scirocco. Cielo coperto sul resto del territorio laziale, con temperature che nella Capitale si attesteranno sui 26 gradi.