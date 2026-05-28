Previsioni meteo Roma e Lazio: oggi pioggia e temporali, nel weekend di fine maggio sole e caldo

Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 28 maggio. Sabato 30 e domenica 31, ultimo weekend di maggio, sole e caldo.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 28 maggio, registrano pioggia e temporali. Un fine mese che si preannuncia all'insegna dell'instabilità, a farci un quadro di come sarà il tempo è il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati: "Se oggi e venerdì si attendono precipitazioni, sabato e domenica tornerà il bel tempo, con sole e caldo sulla regione.

"Sul fronte delle temperature dopo la pioggia e i temporali, che segnano l'infiltrazione di aria più fresca, i valori scenderanno un po', tornando su valori più contenuti, con massime entro i 30 gradi a Roma nel fine settimana, leggermente al di sopra della media stagionale. Non dobbiamo dunque aspettarci il caldo intenso e anomalo registrato negli scorsi giorni".

Oggi pioggia e temporali su Roma e Lazio

Giovedì 28 maggio si regsitra una forte instabilità piuttosto diffusa sulle zone interne del Lazio, con rovesci e temporali, soprattutto in tarda mattinata e nel corso del pomeriggio. "Precipitazioni – spiega l'esperto – che potrebbero spingersi dall'Appennino alle zone tirreniche. I temporali, nello specifico, saranno localmente intensi e arriveranno fino alla Capitale, cessando in serata".

Venerdì ancora instabilità

Le previsioni del meteo per venerdì 29 maggio invece registrano al mattino sole mentre nel pomeriggio ancora possibili piogge, anche sulla Capitale. "Gran parte delle zone interne della regione sono ancora interessate ad instabilità".

Sabato e domenica sole e caldo

Il weekend di fine mese sarà all'insegna del bel tempo, continua Galbiati "passata la breve interruzione di giovedì. Sabato 30 maggio pausa all'instabilità, con cielo sereno o qualche nuvola passeggera. Domenica 31 maggio ancora bel tempo sul Lazio, mentre al Nord Italia è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione sulle Alpi e aree limitrofe con qualche temporale. Tempo bello sul resto dell'Italia".