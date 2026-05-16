Meteo Roma e Lazio 16 e 17 maggio: sabato ancora piogge e temporali, domenica sole e caldo

Piogge e temporali sabato, sole e caldo domenica sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 16 e 17 maggio. Nel weekend termina la fase di maltempo.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi e domani, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 registrano ancora maltempo, poi schiarite e sole. Il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, intervistato da Fanpage.it, spiega come ad attenderci è un weekend che comincia con un tempo un po' instabile e termina con un miglioramento. Ieri gran parte dell'Italia è stata ancora interessata da un'aria artica marittima, che ha portato instabilità e delle fasi di maltempo anche a tratti forte, e venti occidentali o provenienti da Sud-Ovest. Oggi ancora strascichi, con possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco, poi torna il bel tempo.

Oggi ancora possibili piogge e temporali

Il meteorologo Galbiati fa una panoramica del weekend: "Questa mattina ci aspettiamo ancora instabilità o maltempo, con pioggia e rovesci e qualche temporale, che saranno un po' più intensi nel corso della notte nelle zone interne di gran parte della regione. Le temperature sabato restano sotto alla media stagionale, con massime che non supereranno i 19 gradi. Nel pomeriggio assisteremo a un graduale miglioramento, con ancora dei rovesci nelle zone interne appenniniche e schiarite lungo le coste. Soffieranno moderati venti di Maestrale. Sabato sera non piove, anche se il cielo resterà nuvoloso su alcune zone".

La giornata migliore sarà domenica, torna il sole

Domenica sarà la giornata migliore dal punto di vista meteorologico, spiega l'esperto. "Terminerà la fase instabile e si registreranno ampie schiarite, soprattutto nel corso della giornata. Il miglioramento sarà evidente, grazie al sole che tornerà a splendere dopo giornate di cielo coperto. I venti domenica soffieranno deboli, mentre le temperature a Roma non supereranno i 22 gradi".