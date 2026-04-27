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Previsioni meteo Roma e Lazio per il ponte del 1° maggio: sole e temperature fino a 20 gradi

Tempo bello, sole, e temperature fino a 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e Lazio per venerdì primo maggio 2026 e nel weekend del ponte.
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Intervista a Flavio Galbiati
Metereologo di Meteo Expert
A cura di Alessia Rabbai
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Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì primo maggio 2026 e per il weekend successivo registrano tempo stabile e soleggiato. Il 2026 è un anno in cui, almeno finora, il tempo durante i ponti e i fine settimana si è mantenuto sempre bello. Il tempo dal 1° a domenica 3 maggio almeno sarà soleggiato, non ci attendiamo precipitazioni.

Volendo fare un quadro della settimana oggi la pressione è stabile, il tempo è parzialmente nuvoloso. Le temperature massime sono comprese tra 20 e 24 gradi, mentre i valori notturni non subiranno grandi variazioni. Domani l'anticiclone farà sentire la sua influenza sulla regione, con bel tempo e massime fino a 25 gradi. Fanpage.it ha intervistato il metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, per una panoramica sulla settimana in corso e sul ponte del primo maggio.

Venerdì 1° maggio sole e temperature fino a 20 gradi

Fino a mercoledì si registra sole e temperature ben oltre la media stagiuonale. "Prima di arrivare alla stabilità del primo maggio c'è una fase perturbata – spiega l'esperto – giovedì 30 aprile infatti si prevede l'arrivo di aria più fredda proveniente da Nord-Est con venti nordorientali, che avranno un maggiore effetto lungo il versante adriatico, dove ci sarà un calo termico.

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Il 30 aprile dunque sarà una giornata ventilata in tutto il Lazio, con nuvole e qualche breve acquazzone sui settori appenninici e meridionali. Gli effetti di questa fase perturbata si vedranno nei giorni seguenti. Venerdì primo maggio infatti nonostante il bel tempo non sarà una giornata calda come il weekend precedente e i primi giorni della settimana. Valori che resteranno nella norma, con massime intorno ai 20 gradi nelle ore centrali.

Temperature in aumento nel weekend del primo maggio

Sabato 2 e domenica 3 maggio ancora tempo bello e soleggiato su Roma e Lazio e temperature in lieve aumento. Un ponte all'insegna della stabilità, occasione da non perdere per gli appassionati delle gite fuoriporta e per chi vuole concedersi una giornata al mare. Le temperature si manterranno sempre pari o di poco superiori ai 20 gradi, in lieve aumento. Per maggiori dettagli sul weekend è necessario attendere qualche altro giorno.

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