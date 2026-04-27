Previsioni meteo Roma e Lazio per il ponte del 1° maggio: sole e temperature fino a 20 gradi

Tempo bello, sole, e temperature fino a 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e Lazio per venerdì primo maggio 2026 e nel weekend del ponte.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì primo maggio 2026 e per il weekend successivo registrano tempo stabile e soleggiato. Il 2026 è un anno in cui, almeno finora, il tempo durante i ponti e i fine settimana si è mantenuto sempre bello. Il tempo dal 1° a domenica 3 maggio almeno sarà soleggiato, non ci attendiamo precipitazioni.

Volendo fare un quadro della settimana oggi la pressione è stabile, il tempo è parzialmente nuvoloso. Le temperature massime sono comprese tra 20 e 24 gradi, mentre i valori notturni non subiranno grandi variazioni. Domani l'anticiclone farà sentire la sua influenza sulla regione, con bel tempo e massime fino a 25 gradi. Fanpage.it ha intervistato il metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, per una panoramica sulla settimana in corso e sul ponte del primo maggio.

Venerdì 1° maggio sole e temperature fino a 20 gradi

Fino a mercoledì si registra sole e temperature ben oltre la media stagiuonale. "Prima di arrivare alla stabilità del primo maggio c'è una fase perturbata – spiega l'esperto – giovedì 30 aprile infatti si prevede l'arrivo di aria più fredda proveniente da Nord-Est con venti nordorientali, che avranno un maggiore effetto lungo il versante adriatico, dove ci sarà un calo termico.

Il 30 aprile dunque sarà una giornata ventilata in tutto il Lazio, con nuvole e qualche breve acquazzone sui settori appenninici e meridionali. Gli effetti di questa fase perturbata si vedranno nei giorni seguenti. Venerdì primo maggio infatti nonostante il bel tempo non sarà una giornata calda come il weekend precedente e i primi giorni della settimana. Valori che resteranno nella norma, con massime intorno ai 20 gradi nelle ore centrali.

Temperature in aumento nel weekend del primo maggio

Sabato 2 e domenica 3 maggio ancora tempo bello e soleggiato su Roma e Lazio e temperature in lieve aumento. Un ponte all'insegna della stabilità, occasione da non perdere per gli appassionati delle gite fuoriporta e per chi vuole concedersi una giornata al mare. Le temperature si manterranno sempre pari o di poco superiori ai 20 gradi, in lieve aumento. Per maggiori dettagli sul weekend è necessario attendere qualche altro giorno.