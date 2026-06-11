Incendio al Tuscolano, va a fuoco un vivaio: nube di fumo visibile in tutta Roma a chilometri di distanza

Grosso incendio nella Capitale: una nube di fumo scuro si è alzata verso il cielo oggi pomeriggio a Roma. È visibile a chilometri di distanza.

La colonna di fumo dalla Sapienza.

Una nube di fumo nero e denso si è alzata in cielo nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno 2026 a Roma. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza e sovrasta l'azzurro del cielo sereno. Ad andare a fuoco un vivaio in via Fossato di Vico. Il rogo è scoppiato verso le 17.30 e in breve tempo il fumo nero e denso si è alzato verso il cielo, chiaramente visibile da chilometri di distanza e da molte delle zone di Roma.

Incendio a Roma, brucia un vivaio: soccorsi sul posto

Non è ancora chiaro come abbia fatto a svilupparsi il rogo. Ciò che è certo è che in breve tempo, da quando sono divampate le fiamme, alzando lo sguardo verso il cielo tutti e tutte hanno notato la colonna di fumo denso e nero, ben visibile a chilometri di distanza da via Fossato di Vico e da numerosi punti della Capitale. Nell'immagine in basso, infatti, sovrasta la zona di Villa Lazzaroni.

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che si sono occupati di iniziare le operazioni di spegnimento. Sul luogo del rogo sono arrivare ben sei squadre: la 3A, 12A, AB10, TA 6, AB32 e la 32A.

La foto dall’Appio Latino.

Incendio nel vivaio: danni ed eventuali persone coinvolte

Una volta arrivati sul posto, i pompieri si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme. È ancora troppo presto per dire cosa abbia causato l'incendio: ciò che sembra certo è che il denso fumo nero sia stato causato dai materiali di copertura delle serre presenti nel vivaio. Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco che stanno intervenendo sul luogo del rogo, al momento non ci sarebbero persone coinvolte.

La nube di fumo visibile dalla zona di piazza della Repubblica.

Articolo in aggiornamento