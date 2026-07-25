Incendio in un ristorante a Roma, prima l’esplosione di due bombole e poi le fiamme

Incendio in un ristorante in via Valleranello a Roma: prima due esplosioni di bombole di gas e poi l’alta colonna di fumo visibile per chilometri. I pompieri hanno lavorato a lungo per domarlo.

Fonte: Riccardo Ottaviani, da gruppo Facebook EUR – Torrino – Decima – Mezzo cammino

Nella giornata di ieri, venerdì 24 luglio, è divampato un incendio che ha interessato un ristorante che si trova lungo via Valleranello, all'altezza del civico 38, a Roma. Fortunatamente non si sono registrati feriti: la struttura è stata subito evacuata. L'allarme è scattato attorno alle 21. Alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito due forti esplosioni e poi l'incendio. La causa però è ancora in fase di accertamento. Le fiamme hanno circondato il locale e alcune sterpaglie, che si trovavano nel perimetro della struttura.

L'incendio ha circondato, infatti, anche un hotel e una casa dello studente. I vigili del fuoco, per ragioni di sicurezza, hanno deciso di far evacuare alcune abitazioni vicine. L'imponente colonna di fumo è stata visibile per chilometri, fino a Ostia, tanto che sono state raccolte decine di segnalazioni.

Fonte: Ekaterine Katikati Lemonjava da gruppo Facebook EUR – Torrino – Decima – Mezzo cammino

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere il rogo: le fiamme si sono propagate velocemente, favorite dal vento. Dai primi rilievi, è emerso che l'esplosione avrebbe riguardato due bombole di gas che si trovano all'interno del ristorante: precisamente in cucina. Oltre ai vigili del fuoco, erano presenti gli agenti della polizia locale. I poliziotti hanno messo in sicurezza l'area e regolato il traffico.

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Una volta domate le fiamme, si è proceduto con i rilievi necessari a comprendere la natura del rogo. Se si sia trattato di qualcosa di doloso o di un incidente. Inoltre è stata fatta la conta dei danni. Al momento non sono state diffuse notizie sulla portata di questi.