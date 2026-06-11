A fuoco un vivaio a Roma, il Comune dopo l’incendio: “Tenete chiuse le finestre”

“Mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti”, è una delle raccomandazioni del Comune di Roma dopo l’incendio del vivaio di oggi al Mandrione.

La colonna di fumo dell’incendio, foto inviata a Fanpage.it da un lettore.

A qualche ora dall'incendio in zona Mandrione, fra via Fossato di Vico e via della Marrana, che ha bruciato un vivaio della zona, la Protezione Civile di Roma in una nota ha diramato alcune raccomandazioni utili per i residenti della zona.

La notizia del rogo in breve tempo ha raggiunto molti dei cittadini della Capitale a causa della colonna di fumo nero che si è sviluppata verso il cielo in breve tempo, facilmente visibile da ogni zona della città, anche a chilometri di distanza.

L'incendio al Mandrione e la nota: "Non aprite le finestre"

Ad accorgersi dell'incendio alcuni carabinieri che stavano sorvolando la zona in elicottero per alcuni servizi di controllo. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco, con sei diverse squadre di intervento; la Polizia Locale e la Protezione Civile. Oltre a loro sul luogo del rogo è stato organizzato un presidio sanitario in via precauzionale. Nel frattempo, dopo l'inizio delle operazioni di spegnimento, è stata anche diramata una nota da parte del Comune di Roma con le raccomandazioni alla popolazione "presente o in transito nella zona interessata", che riguarda i quartieri di Torpignattara, Tuscolano e Quadraro, nei Municipi V e VII.

Secondo quanto riportato nella nota, l'invito alla popolazione è quello di:

Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

Mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

Non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna;

Lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona.

Il monitoraggio dell'aria dopo l'incendio

Non è chiaro, infatti, se i materiali che hanno preso fuoco, quelli a copertura delle serre presenti nel vivaio, possano aver sprigionato qualche possibile sostanza nociva. Proprio per questa ragione è stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di ARPA Lazio, Agenzia regionale per la protezione ambientale, come di consueto in questi casi, che ne pubblicherà i risultati sul proprio sito istituzionale nei prossimi giorni.

In caso di necessità o emergenza, inoltre, viene precisato che è sempre possibile contattare il Numero Unico Emergenze 112, per informazioni la Sala Operativa h24 della Protezione Civile al numero verde 800 854 854.

L'incendio del vivaio e le persone evacuate

A mezz'ora dall'incendio, sono scattate le evacuazioni dei palazzi accanto al vivaio. Le prime fiamme sono state notate verso le 17.30. Soltanto dopo le 18, però, si è saputo della presenza di un serbatoio di gpl interrato nell'area sottostante al vivaio e, in via precauzionale, è stata disposta l'evacuazione degli abitanti dei palazzi vicini. Nello stesso tempo, inoltre, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale gestivano la viabilità della zona.