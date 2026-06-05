Previsioni meteo Roma e Lazio 6 e 7 giugno: weekend di sole e temperature fino a 30 gradi

Sole e caldo, con temperature fino a 30 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend dal 5 al 7 giugno. Da domenica a metà della prossima settimana domina l’alta pressione.

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Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il fine settimana che va da venerdì 5 a domenica 7 giugno registrano sole e caldo, con temperature massime fino a 30 gradi. Il primo weekend di giugno è all'insegna dell'alta pressione, che porta giornate di tempo bello e stabile.

L'alta pressione resterà almeno fino a metà della prossima settimana, la seconda del mese di giugno, con temperature pari o leggermente al di sopra di 30 gradi, ma senza picchi eccessivamente alti. Per un quadro di come sarà il tempo nel weekend abbiamo intervistato il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Un fine settimana dal sapore estivo.

Oggi qualche pioggia sull'Appennino ma a Roma il tempo sarà bello

Oggi, venerdì 5 giugno, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio "registrano tempo complessivamente bello, con qualche nuvolosità sparsa sulle zone appenniniche nel pomeriggio e possibili deboli piogge" spiega Galbiati. "A Roma il tempo sarà bello". A parte un breve passaggio nelle zone più interne della regione dunque, il maltempo sembra per ora lontano.

Sabato 6 e domenica 7 giugno sole e temperature fino a 30 gradi

Sabato 6 giugno il cielo sarà sereno o velato in tutto il Centro-Sud Italia, compreso il Lazio e Roma. Da domenica 7 giugno fino almeno a metà della prossima settimana l'alta pressione la farà da padrona, con tempo stabile e temperature ancora in aumento. I valori saranno praticamente estivi, non eccessivi, ma comunque si attesteranno al di sopra della media stagionale. Nella Capitale si registreranno punte di 30 gradi.