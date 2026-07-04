Previsioni meteo a Roma e nel Lazio nel primo weekend di luglio: sole e temperature che non supera i 33 gradi

Temperature che non superano i 33 gradi e sole, qualche nuvola solo nell’Appennino: sabato di vento, ma domenica estiva. Le previsioni del meteorologo a Fanpage.it.

Un bel weekend estivo: così si presenta il fine settimana di luglio a Roma e nel Lazio dove le previsioni meteo mostrano un tempo stabile e soleggiato. A renderlo noto a Fanpage.it è il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Fortunatamente, però, rispetto alle ultime settimane le temperature si presentano in calo e il cielo senza alcuna nuvola: ciò comporta un clima più vivibile rispetto a quello in cui si sfioravano i 40 gradi e, con l'assenza delle nuvole, la maggiore difficoltà di formarsi dei temporali di calore.

Che tempo fa a Roma e nel Lazio nel fine settimana

"Quello che arriva si conferma un fine settimana di tempo stabile, soleggiato, nuvole quasi del tutto assenti in tutta la regione – spiega il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati – Le condizioni climatiche di questo weekend si presentano come pienamente estive. Qualche nuvola appare in sviluppo soltanto nella parte più appenninica della regione".

Se domenica il meteo si presenta come calmo, però, per sabato la situazione è un po' diversa. "Soltanto sabato la ventilazione è ancora settentrionale, quindi il mare potrebbe essere mosso – spiega – Domenica è una giornata molto più tranquilla, con solo venti di brezza e il mare calmo poco mosso".

Temperature nel weekend: "Caldo asciutto, leggermente oltre la media"

Nella giornata di sabato, però, restano gli strascichi dei giorni precedenti. "Nella giornata di sabato 4 luglio resta ancora una leggera ventilazione settentrionale, ma niente di eccessivo – sottolinea – Quindi le temperature nella Capitale si attesteranno intorno a 32-33 gradi. Le minime, invece, si attestano sui 21-22 gradi. Si tratta di temperature leggermente sopra la media". Rispetto ai giorni scorsi, però, la percezione di tale temperatura è ben diversa: "Si tratta di temperature abbastanza asciutte e non afose, non torniamo a un caldo fastidioso", precisa il dottor Galbiati.

Meteo di inizio settimana: le previsioni dal 6 luglio

"Questa situazione di tempo stabile e soleggiato con questo clima estivo ma non esageratamente caldo continuerà anche almeno per l'inizio della settimana, fra lunedì e martedì. Non è escluso che riguardi anche i giorni successivi, ma è difficile fare previsioni più lontane- anticipa Galbiati – Per il momento ci aspettiamo un po' più di nuvolosità nella giornata di mercoledì perché potrebbe arrivare dell'aria fresca verso l'Adriatico",