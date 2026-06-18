Previsioni meteo Roma e Lazio per il weekend: “Pressione subtropicale e caldo dall’Africa”

“Alta pressione di matrice subtropicale e caldo dall’Africa, con minime notturne oltre i 20 gradi”: le previsioni meteo a Roma e nel Lazio dal weekend.

Un fine settimana di sole e caldo: è quanto previsto per le giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 a Roma e nel Lazio. Il temporale di ieri, mercoledì 17 giugno 2026, non ha placato le alte temperature. Anzi, l'alta pressione di matrice subtropicale in arrivo nei Paesi della parte settentrionale del Mediterraneo, porta con sé aria molto caldo proveniente dal Nord Africa. "L'aria caldissima sta invadendo tutta l'Europa. A dimostrarlo le temperature anomale che raggiungono molti Paesi europei – spiega a Fanpage.it il dottor Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert – Nei prossimi giorni si raggiugneranno punte di oltre 40 gradi in Spagna e Francia".

Previsioni meteo per il weekend a Roma e nel Lazio: caldo e sole

"A Roma e nel Lazio, in particolare, nei prossimi giorni sono attesi sole e cielo sereno – continua a spiegare – Già nelle prossime ore e tutto il weekend, quindi venerdì, sabato, domenica, il protagonista è il caldo, con temperature che arriveranno anche a 34 o 35 gradi. Ma come sempre accade in questa stagione, le temperature percepite nelle grandi città rischiano di essere superiore a causa del cosiddetto effetto isola di calore".

La situazione di caldo eccezione, come precisato dal meteorologo, è data anche dal fatto che siamo in prossimità del solstizio d'estate: "Le giornate sono molto lunghe, la radiazione solare è molto intensa: anche questi aspetti contribuiscono riescono ad aumentare la temperatura durante la giornata".

Fatta eccezione per un po' di nuvolosità attesa nelle zone dell'Appennino, dove c'è possibilità di temporali, sebbene sia piuttosto bassa, il cielo resta sereno e con il sole. "Anche ieri ci aspettavamo qualche temporale che, infatti, poi è arrivato nel Frusinate e a Latina, così come anche a Roma: le piogge sono riuscite a lambire la Capitale, senza coinvolgere però tutta la città, con precipitazioni brevi".

L'inizio della prossima settimana: ancora caldo e sole

Ancora caldo e sola anche la prossima settimana. Questa le previsioni per i primi giorni della prossima settimana, a partire dal 22 giugno 2026. "Le temperature restano stabili: non si esclude che si possa proseguire con questa situazione di anticiclone – aggiunge ancora Galbiati – Il caldo non aumenterà più di tanto, ma comunque si farà insistente senza dubbio. Oltre alle massime, infine, è bene tenere conto anche delle minime perché con questa situazione di stabilità atmosferica e con l'alta pressione, anche di notte, le temperature tendono ad aumentare".

La conseguenza sono le notti tropicali: "Ci aspettiamo minime che non scendono oltre i 20 gradi. E questo purtroppo aumenterà il disagio specialmente, appunto, nelle aree urbane. Spero di aver detto tutto".