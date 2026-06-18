Alessandro Minnucci scomparso da Anguillara: trovata la bici, ricerche anche nel Lago di Bracciano

Sono in corso le ricerche di Alessandro Minnucci, scomparso da Anguillara Sabazia. Trovata la sua bici in località Borgonara.

Alessandro Minnucci e i carabinieri con la sua bicicletta

La bicicletta di Alessandro Minnucci è stata trovata nei pressi del campo sportivo Borgonara ad Anguillara Sabazia. Si tratta di un'area rurale, che si trova in direzione della strada provinciale che conduce a Trevignano Romano. L'uomo si è allontanato ieri mattina dalla sua abitazione in zona Carlo Alberto dalla Chiesa e i familiari non hanno avuto più sue notizie. Fatta la denuncia, è stato avviato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. Le ricerche sono in corso nei luoghi frequentati da Minnucci, i soccorritori stanno passando al setaccio il territorio della provincia di Roma. I carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia perlustrano anche il Lago di Bracciano con la motovedetta.

Trovata la bicicletta di Alessandro Minnucci

I carabinieri sul luogo di ritrovamento della bicicletta di Alessandro Minnucci

La bici blu di Alessandro è stata trovata in località Borgonara. A diffondere la notizia è stato suo fratello Roberto: "Crediamo che Alessandro si sia allontanato in bicicletta da via di San Francecso fino a Borgonara dove è stata ritrovata la sua bici blu. L’orario potrebbe essere durante questa notte. Se qualcuno ha visto una persona in bici durante la notte può chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112, contattare me al 3206379337 o i carabinieri di Anguillara Sabazia" questo è l'appello. Roberto Minnucci ha pubblicato alcuni post sui gruppi Facebook della città, poi ricondivisi tra i Comuni limitrofi e a Roma.

Alessandro Minnucci si è allontanato da casa mercoledì mattina

Alessandro Minnucci

Di Alessandro Minnucci non si hanno più notizie dalla mattinata di mercoledì scorso 17 giugno, quando è uscito di casa in zona Carlo Alberto dalla Chiesa e non è più rientrato. I familiari non hanno sue notizie da ieri e non riescono a mettersi in contatto con lui. Il fratello ha sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia e le ricerche sono in corso da ieri.