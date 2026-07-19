Urta i cavi dell’alta tensione mentre pesca nella zona dei Nuovi Laghi dei Sabini: Alessandro muore a 14 anni

Non ce l’ha fatta Alessandro, il 14enne arrivato ieri in condizioni disperate all’ospedale Gemelli. È morto questa mattina, folgorato da cavi dell’alta tensione che ha urtato, mentre pescava nella zona dei Nuovi Laghi dei Sabini a Collevecchio.

Immagine di repertorio

È morto Alessandro, il quattordicenne folgorato da una scarica elettrica, mentre era a pesca nella zona dei Nuovi Laghi dei Sabini a Collevecchio. È deceduto nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio, nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è arrivato ieri in condizioni disperate con l'eliambulanza. Per il giovane ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto.

Il 14enne ha urtato accidentalmente i cavi dell'alta tensione

A riportare la notizia è Il Messaggero, il quattordicenne al momento dei fatti stava pescando nella zona dei Nuovi Laghi dei Sabini nel Reatino quando, improvvisamente, ha urtato i cavi dell'alta tensione con la canna da pesca. Il giovane è stato raggiunto da una forte scarica di corrente. Ad intervenire in suo aiuto è stato un pescatore, il quale gli ha praticato il massaggio cardiaco, in attesa dei soccorsi.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è atterrata un'eliambulanza. Il personale sanitario ha preso in carico il ragazzo e lo ha trasportato in volo all'ospedale Gemelli. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvargli la vita, ma il quadro clinico è preceipitato con il passare delle ore e questa mattina il ragazzo è morto.

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"Studente modello e giovane promessa della musica"

Alessandro era originario di Forano. Il sindaco Oreste Pastorelli ha annunciato di voler proclamare il lutto cittadino nella giornate in cui saranno celebrati i funerali. "Alessandro era uno studente modello e giovane promessa della musica" così lo ricorda il primo cittadino. "La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti noi". Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Presenti sul luogo dei fatti i carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, che hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.