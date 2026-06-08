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Previsioni meteo Roma e Lazio 8 giugno: settimana di sole e caldo, temperature fino a 30 gradi

Sole e caldo, con temperature fino a massime di 30 gradi, sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 8 giugno. Tempo bello fino a giovedì sulla regione.
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Intervista a Flavio Galbiati
Meteorologo di Meteo Expert
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A cura di Alessia Rabbai
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Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 8 giugno, registrano cielo sereno, o con poche nuvole, sole e temperature fino a massime di 30 gradi. Abbiamo chiesto al meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati di fare una panoramica su come sarà il tempo la settimana di lunedì 8 giugno, per capire cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni.

Sul fronte meteo nessuna sopresa, almeno fino a giovedì e probabilmente per l'intera settimana: "Il tempo sarà stabile e soleggiato, farà caldo grazie all'anticiclone, ma i valori non saranno eccessivi. Le massime non superreranno i 30 gradi in città" Una situazione molto diversa, spiega l'esperto da quella che invece sarà al Nord, dove una perturbazione colpisce le Alpi, con una forte instabilità almeno fino a mercoledì.

Oggi a Roma sole e temperature fino a 30 gradi

Oggi, lunedì 8 giugno, spiega Galbiati, "le previsioni del meteo a Roma e nel Lalzio registrano cielo sereno, con poche nubi sparse e sole. Le tempereature arrivano fino a massime di 30 gradi, specialmente nella Capitale. Le piogge saranno assenti sull'intero territorio della regione. Sul resto del Lazio tempo stabile e soleggiato".

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Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio: sole e caldo fino a giovedì

L'esperto spiega che fino a giovedì 11 giugno possiamo stare tranquilli, il tempo sarà bello e non sono in vista cambiamenti degni di nota. "Il cielo almeno per la prima parte della settimana sarà sereno o poco nuvoloso sia sulla Capitale che sul Lazio. Tempo bello e soleggiato sia sulle coste che sulle aree interne della regione, situazione analoga sui capoluoghi di provincia". Per avere un quadro più completo anche di come sarà il tempo nel prossimo weeked è necessario attendere ancora qualche giorno.

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