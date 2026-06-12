Previsioni meteo a Roma e nel Lazio nel weekend: cielo sereno, sole e temperature in aumento

Cielo sereno e temperature in aumento in questo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, a Roma e nel Lazio: le previsioni del meteorologo a Fanpage.it.

Cielo sereno, sole e temperature in aumento: queste le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per il fine settimana, fra venerdì 12 e domenica 14 giugno 2026. A rivelarlo a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert che aggiunge che le temperature resteranno in aumento anche nei primi giorni della prossima settimana, di metà giugno.

Che tempo fa a Roma e nel Lazio nel fine settimana: sole e caldo

Sole e caldo nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno 2026. "L'alta pressione si rinforza nel weekend. E porta anche a Roma tempo stabile, sole temperature intorno a 30-31 gradi, non esageratamente sopra la media. Ma con l'effetto detto isola di calore (secondo il quale nelle aree urbane registrano temperature significativamente più elevate, fino a 10° gradi in più, rispetto alle zone rurali circostanti, ndr) la conseguenza è che le temperature percepite dalla popolazione possono aumentare considerevolmente",

Previsioni per la prossima settimana a Roma e nel Lazio: aumentano ancora le temperature

L'aumento delle temperature, però, non si ferma al weekend. "Secondo gli ultimi aggiornamenti, nei primi giorni della prossima settimana continua l'alta pressione. Anzi, probabilmente nel corso della settimana inizia ad intensificarsi nuovamente con un afflusso di aria più calda perché il centro dell'anticiclone potrebbe portarsi proprio sul Mediterraneo – aggiunge ancora il dottor Galbiati – Questo potrebbe portare a ondate di calore alla metà della prossima settimana, con giorni molto caldi".

Anche in questo caso si prevede che il termometro possa arrivare intorno ai 30-31 gradi centigradi. "Anche in questo caso, però, questi sono i valori ufficiali, ma la temperatura percepita potrebbe essere superiore per l'effetto isola di calore: nel centro città le temperature percepite potrebbero essere anche maggiori – spiega ancora, prima di concludere – Al momento, però, non c'è elevato tasso di umidità che, qualora si manifestasse, potrebbe comportare ulteriori modifiche alle temperature".