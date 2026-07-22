Tregua dal caldo a Roma e nel Lazio, temperature in calo e temporali: le previsioni meteo del weekend

Tregua temporanea dal caldo anormale: le temperature in calo rientrano nella norma e torna anche la pioggia. Ma già da inizio agosto arriva una nuova ondata di calore.

Dopo giorni di bollino rosso, temperature percepite sopra i 40 gradi e aria irrespirabile, il termometro scende. Le temperature, sempre calde, tornano però intorno alla media stagionale. E non si escludono temporali. Era stato annunciato a Fanpage.it la settimana scorsa.

"Stanno scendendo sia le massime, da oggi fra i 30 e i 32 gradi con picchi di 34, così come le minime che tornano intorno ai 20", spiega oggi il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert. Se nella giornata di mercoledì 22 gradi resta il bollino rosso sulla Capitale, domani e dopodomani, giovedì 23 e venerdì 24 progressivamente la situazione migliora, arrivando al bollino verde che indica allerta minima.

Il calo delle temperature a Roma e nel Lazio

"Dopo i picchi con 37 o 38 gradi centigradi, le temperature sono in calo. Rispetto a ciò che sta avvenendo nelle regioni adriatiche, dove sono scese molto più bruscamente e, purtroppo, anche con molti temporali, fenomeni forti di vento e grandine, è una diminuzione – spiega il meteorologo – Sul versante tirrenico, invece, la situazione è diversa, in particolare a Roma e nel Lazio", precisa.

Allerta caldo a Roma e il progressivo calo delle temperature.

Previsioni meteo nell'ultimo weekend di luglio a Roma e nel Lazio

"A Roma domani e fino a sabato su temperature fra i 32 e i 33 gradi, con picchi possibili di 34 per quanto riguarda le massime. Ma anche le minime stanno scendendo, anche se non eccessivamente: potremmo andare sotto i 25 gradi molto probabilmente, con minime fra i 21 e i 23 gradi, ma per domenica c'è un cambiamento – anticipa rispetto alle previsioni meteo del fine settimana – Perché una perturbazione che si avvicina da ovest raggiungerà già sabato le regioni di nord-ovest e la Sardegna".

Ma il peggioramento è previsto per domenica anche sul Lazio: "Secondo le previsioni torna il vento e tornano le piogge, forse anche qualche temporale. La grandine per il momento è da escludere, ma ad ogni modo è troppo presto per dire con quanta intensità si abbatteranno le precipitazioni – anticipa il dottor Galbiati – Domenica sarà una giornata piuttosto ventosa per venti meridionali. Quindi, nonostante il peggioramento, le temperature resteranno intorno ai 31 gradi nella Capitale".

La tregua è temporanea: con il mese di agosto temperature di nuovo in aumento

Ma dai 32 gradi le temperature sono destinate a salire con l'inizio del nuovo mese. "Dopo questa breve fase di peggioramento, che terminerà lunedì, dovremmo avere condizioni di tempo di nuovo stabile, con temperature che inizialmente, almeno, saranno vicine alla norma stagionale cioè fra i 30 e i 32 gradi – spiega, prima di annunciare – Però occorre fare attenzione: secondo le ultime proiezioni da metà della prossima settimana, probabilmente intorno al 30 luglio e fino almeno ai primi di agosto, se non per tutta la prima settimana di agosto, le temperature torneranno più gradualmente ben al di sopra della norma di nuovo. Questo significa caldo eccessivo con valori oltre la norma".