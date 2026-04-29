Previsioni a Roma e nel Lazio nel weekend del primo maggio: pioggia e temperature in calo, venerdì torna sereno

Vento e qualche pioggia fra mercoledì e giovedì, ma il primo maggio torna il sole: temperature in calo, tornano quelle stagionali. Le previsioni dal 30 aprile e al weekend.

Primo maggio con il sole, ma temperature in calo rispetto agli ultimi giorni. Queste le previsioni meteorologiche per la settimana del primo maggio 2026, come spiegato dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati a Fanpage.it. Ma nel frattempo non mancano le piogge. "Fra stanotte e domani c'è una fase piuttosto movimentata – ha spiegato, facendo riferimento alla nottata fra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile 2026 – Le precipitazioni sono attese in tutta la regione, ma soprattutto nella zona meridionale".

Le previsioni meteo per giovedì 30 aprile a Roma e nel Lazio

Nella giornata di giovedì 30 aprile è previsto l'arrivo di venti più freschi da nord est che avranno i massimi effetti: "Questi venti fanno calare drasticamente le temperature e rendono la giornata piuttosto ventosa in tutta la regione Lazio, compresa la Capitale – ha spiegato il dottor Galbiati – Sarà una giornata un po' movimentata con la possibilità anche di qualche rovescio o temporale che prenderà gran parte della regione, tranne forse il Viterbese e le zone più settentrionali del Lazio: secondo gli ultimi aggiornamenti c'è la possibilità di un temporale anche a Roma, nel pomeriggio, con ulteriori rovesci sulla gran parte della regione Lazio".

Il calo delle temperature: si torna alla media stagionale

È il vento atteso nelle prossime ore che porta un calo drastico delle temperature. "I venti arrivano da Nord Est e insieme all'instabilità portano anche un calo della temperatura: non ci aspettiamo il freddo, ma domani la temperatura massima sarà sicuramente più bassa rispetto a quella riscontrata in questi ultimi giorni – ha aggiunto il dottor Galbiati – Una stima precisa? Possiamo ipotizzare una massima sui 22 gradi al posto dei 25 di questi ultimi giorni. Possiamo parlare sicuramente di un ridimensionamento rispetto al caldo un po' anomalo e fuori stagione di questi ultimi giorni".

Il tempo venerdì primo maggio e nel weekend

Nonostante le condizioni meteo sembrino avverse nella giornata di giovedì 30 aprile, dal giorno successivo, venerdì primo maggio e per l'intero fine settimana, è previsto sereno. "Ci aspettiamo un bel tempo, stabile soleggiato: torna temporaneamente, ma per tutto il weekend, l'alta pressione e riporta il sole. Le temperature, in calo da giovedì, non risalgono: è meno caldo rispetto a questi ultimi giorni di inizio settimana, con temperature più vicine alla norma stagionale. Nel frattempo, però, diminuisce anche il vento, che torna debole".