Quattro manifestazioni a Roma il 13 giugno: tutte le strade chiuse, bus e tram deviati

Giornata di manifestazioni a Roma in questo sabato 13 giugno, quattro cortei attraversano la città: viabilità e mezzi pubblici.

Foto dalla manifestazione No Kings.

Sabato di manifestazioni nella Capitale, dove sono attese migliaia di persona per i quattro cortei che attraversano le strade di Roma nel corso del pomeriggio: quello da piazza della Libertà a piazza Risorgimento dell'estrema destra a supporto della proposta di legge sulla remigrazione; dai Fori Imperiali a piazza Vittorio Emanuele II il controcorteo antifascista; da piazzale del Verano a piazzale di Porta Pia quello per i movimenti di lotta per la casa, anarchici e Pro Pal e, infine, quello dei Pro Vita da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni.

Per l'occasione sono previste chiusure stradali e conseguenti variazioni al percorso dei mezzi pubblici della Capitale: scopriamo tutte le modifiche alla viabilità, come riportato dagli avvisi del Comune di Roma e su quello della municipalizzata dei trasporti Atac.

Il corteo dei Pro Vita con partenza da piazza della Repubblica

Uno dei primi cortei è quello organizzato dai Pro Vita, con appuntamento alle ore 14 in piazza della Repubblica e arrivo previsto alle ore 19 a piazza di Porta San Giovanni. Previsto nel percorso della manifestazione il passggio per:

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viale Luigi Einaudi,

largo Villa Peretti,

via Amendola,

via Cavour,

piazza dell’Esquilino,

via Liberiana,

piazza di Santa Maria Maggiore,

via Merulana.

Di conseguenza sono previste possibili deviazioni per le linee degli autobus che passano nella zona che sono:

3Nav,

514,

16,

40,

51,

60,

64,

66,

70,

71,

75,

81,

82,

85,

87,

92,

105,

117,

170,

223,

360,

590,

649,

714,

792,

910,

H,

C2,

C3.

"Respingiamo guerra, razzismo, sfruttamento": il corteo da piazzale del Verano

Nelle stesse ore di quello dei Pro Vita, è stato organizzato un altro corte con partenza da piazzale del Verano a piazzale di Porta Pia, promosso da Osa e dai Movimenti per l'abitare, contro la guerra, il razzismo e lo sfruttamento. "Assediamo il ministero di Salvini e mandiamo a casa questo governo di fasci", è il claim della protesta.

Il percorso della manifestazione in questo caso comprende:

viale Regina Elena,

viale Giovanni Battista Morgagni,

viale del Policlinico.

A causa dell'affluenza delle persone, sono previsti divieti di sosta, chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico. In quest'ultimo caso, in particolare, le linee interessate sono:

3L,

19L,

60,

61,

62,

66,

71,

82,

88,

90,

163,

310,

443,

448,

490,

492,

495,

542,

545,

649,

C2,

C3.

Il corteo dell'estrema destra per la remigrazione a Prati

Dall'ora successiva, iniziano anche gli altri cortei. Dalle 15 l'appuntamento è a piazza della Libertà con arrivo a piazza Risorgimento per le ore 19 attraversando via Cola di Rienzo. Anche in questo caso sono previsti divieti di sosta e possibili chiusure al traffico, con deviazioni per i bus della zona. Le linee coinvolte nelle modifiche alla viabilità sono:

23,

30,

49,

70,

81,

87,

280,

492,

913,

990.

Il controcorteo antifascista al Colosseo

Nelle stesse ore, con appuntamento in via dei Fori Imperiali alle 15 e arrivo in piazza Vittorio Emanuele II per le 19, si svolge il controcorteo antifascista, Fuck Remigration. Le vie interessate dal passaggio della manifestazione, dove potranno essere presenti limitazioni alla sosta e temporanee limitazioni alla circolazione sono:

largo Corrado Ricci,

via Cavour,

piazza dell’Esquilino,

via Liberiana,

via Merulana,

via dello Statuto.

Ne conseguono deviazioni per le linee di trasporto pubblico: