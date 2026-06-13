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Quattro manifestazioni a Roma il 13 giugno: tutte le strade chiuse, bus e tram deviati

Giornata di manifestazioni a Roma in questo sabato 13 giugno, quattro cortei attraversano la città: viabilità e mezzi pubblici.
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A cura di Beatrice Tominic
Foto dalla manifestazione No Kings.
Foto dalla manifestazione No Kings.

Sabato di manifestazioni nella Capitale, dove sono attese migliaia di persona per i quattro cortei che attraversano le strade di Roma nel corso del pomeriggio: quello da piazza della Libertà a piazza Risorgimento dell'estrema destra a supporto della proposta di legge sulla remigrazione; dai Fori Imperiali a piazza Vittorio Emanuele II il controcorteo antifascista; da piazzale del Verano a piazzale di Porta Pia quello per i movimenti di lotta per la casa, anarchici e Pro Pal e, infine, quello dei Pro Vita da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni.

Per l'occasione sono previste chiusure stradali e conseguenti variazioni al percorso dei mezzi pubblici della Capitale: scopriamo tutte le modifiche alla viabilità, come riportato dagli avvisi del Comune di Roma e su quello della municipalizzata dei trasporti Atac. 

Il corteo dei Pro Vita con partenza da piazza della Repubblica

Uno dei primi cortei è quello organizzato dai Pro Vita, con appuntamento alle ore 14 in piazza della Repubblica e arrivo previsto alle ore 19 a piazza di Porta San Giovanni. Previsto nel percorso della manifestazione il passggio per:

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  • viale Luigi Einaudi,
  • largo Villa Peretti,
  • via Amendola,
  • via Cavour,
  • piazza dell’Esquilino,
  • via Liberiana,
  • piazza di Santa Maria Maggiore,
  • via Merulana.

Di conseguenza sono previste possibili deviazioni per le linee degli autobus che passano nella zona che sono:

  • 3Nav,
  • 514,
  • 16,
  • 40,
  • 51,
  • 60,
  • 64,
  • 66,
  • 70,
  • 71,
  • 75,
  • 81,
  • 82,
  • 85,
  • 87,
  • 92,
  • 105,
  • 117,
  • 170,
  • 223,
  • 360,
  • 590,
  • 649,
  • 714,
  • 792,
  • 910,
  • H,
  • C2,
  • C3.

"Respingiamo guerra, razzismo, sfruttamento": il corteo da piazzale del Verano

Nelle stesse ore di quello dei Pro Vita, è stato organizzato un altro corte con partenza da piazzale del Verano a piazzale di Porta Pia, promosso da Osa e dai Movimenti per l'abitare, contro la guerra, il razzismo e lo sfruttamento. "Assediamo il ministero di Salvini e mandiamo a casa questo governo di fasci", è il claim della protesta.

Il percorso della manifestazione in questo caso comprende:

  • viale Regina Elena,
  • viale Giovanni Battista Morgagni,
  • viale del Policlinico.

A causa dell'affluenza delle persone, sono previsti divieti di sosta, chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico. In quest'ultimo caso, in particolare, le linee interessate sono:

  • 3L,
  • 19L,
  • 60,
  • 61,
  • 62,
  • 66,
  • 71,
  • 82,
  • 88,
  • 90,
  • 163,
  • 310,
  • 443,
  • 448,
  • 490,
  • 492,
  • 495,
  • 542,
  • 545,
  • 649,
  • C2,
  • C3.

Il corteo dell'estrema destra per la remigrazione a Prati

Dall'ora successiva, iniziano anche gli altri cortei. Dalle 15 l'appuntamento è a piazza della Libertà con arrivo a piazza Risorgimento per le ore 19 attraversando via Cola di Rienzo. Anche in questo caso sono previsti divieti di sosta e possibili chiusure al traffico, con deviazioni per i bus della zona. Le linee coinvolte nelle modifiche alla viabilità sono:

  •  23,
  • 30,
  • 49,
  • 70,
  • 81,
  • 87,
  • 280,
  • 492,
  • 913,
  • 990.

Il controcorteo antifascista al Colosseo

Nelle stesse ore, con appuntamento in via dei Fori Imperiali alle 15 e arrivo in piazza Vittorio Emanuele II per le 19, si svolge il controcorteo antifascista, Fuck Remigration. Le vie interessate dal passaggio della manifestazione, dove potranno essere presenti limitazioni alla sosta e temporanee limitazioni alla circolazione sono:

  • largo Corrado Ricci,
  • via Cavour,
  • piazza dell’Esquilino,
  • via Liberiana,
  • via Merulana,
  • via dello Statuto.

Ne conseguono deviazioni per le linee di trasporto pubblico:

  • 514,
  • 16,
  • 51,
  • 70,
  • 71,
  • 75,
  • 85,
  • 87,
  • 105,
  • 117,
  • 118,
  • 360,
  • 590,
  • 649,
  • 714,
  • C3.
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