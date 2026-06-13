Quattro manifestazioni a Roma il 13 giugno: tutte le strade chiuse, bus e tram deviati
Sabato di manifestazioni nella Capitale, dove sono attese migliaia di persona per i quattro cortei che attraversano le strade di Roma nel corso del pomeriggio: quello da piazza della Libertà a piazza Risorgimento dell'estrema destra a supporto della proposta di legge sulla remigrazione; dai Fori Imperiali a piazza Vittorio Emanuele II il controcorteo antifascista; da piazzale del Verano a piazzale di Porta Pia quello per i movimenti di lotta per la casa, anarchici e Pro Pal e, infine, quello dei Pro Vita da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni.
Per l'occasione sono previste chiusure stradali e conseguenti variazioni al percorso dei mezzi pubblici della Capitale: scopriamo tutte le modifiche alla viabilità, come riportato dagli avvisi del Comune di Roma e su quello della municipalizzata dei trasporti Atac.
Il corteo dei Pro Vita con partenza da piazza della Repubblica
Uno dei primi cortei è quello organizzato dai Pro Vita, con appuntamento alle ore 14 in piazza della Repubblica e arrivo previsto alle ore 19 a piazza di Porta San Giovanni. Previsto nel percorso della manifestazione il passggio per:
- viale Luigi Einaudi,
- largo Villa Peretti,
- via Amendola,
- via Cavour,
- piazza dell’Esquilino,
- via Liberiana,
- piazza di Santa Maria Maggiore,
- via Merulana.
Di conseguenza sono previste possibili deviazioni per le linee degli autobus che passano nella zona che sono:
- 3Nav,
- 514,
- 16,
- 40,
- 51,
- 60,
- 64,
- 66,
- 70,
- 71,
- 75,
- 81,
- 82,
- 85,
- 87,
- 92,
- 105,
- 117,
- 170,
- 223,
- 360,
- 590,
- 649,
- 714,
- 792,
- 910,
- H,
- C2,
- C3.
"Respingiamo guerra, razzismo, sfruttamento": il corteo da piazzale del Verano
Nelle stesse ore di quello dei Pro Vita, è stato organizzato un altro corte con partenza da piazzale del Verano a piazzale di Porta Pia, promosso da Osa e dai Movimenti per l'abitare, contro la guerra, il razzismo e lo sfruttamento. "Assediamo il ministero di Salvini e mandiamo a casa questo governo di fasci", è il claim della protesta.
Il percorso della manifestazione in questo caso comprende:
- viale Regina Elena,
- viale Giovanni Battista Morgagni,
- viale del Policlinico.
A causa dell'affluenza delle persone, sono previsti divieti di sosta, chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico. In quest'ultimo caso, in particolare, le linee interessate sono:
- 3L,
- 19L,
- 60,
- 61,
- 62,
- 66,
- 71,
- 82,
- 88,
- 90,
- 163,
- 310,
- 443,
- 448,
- 490,
- 492,
- 495,
- 542,
- 545,
- 649,
- C2,
- C3.
Il corteo dell'estrema destra per la remigrazione a Prati
Dall'ora successiva, iniziano anche gli altri cortei. Dalle 15 l'appuntamento è a piazza della Libertà con arrivo a piazza Risorgimento per le ore 19 attraversando via Cola di Rienzo. Anche in questo caso sono previsti divieti di sosta e possibili chiusure al traffico, con deviazioni per i bus della zona. Le linee coinvolte nelle modifiche alla viabilità sono:
- 23,
- 30,
- 49,
- 70,
- 81,
- 87,
- 280,
- 492,
- 913,
- 990.
Il controcorteo antifascista al Colosseo
Nelle stesse ore, con appuntamento in via dei Fori Imperiali alle 15 e arrivo in piazza Vittorio Emanuele II per le 19, si svolge il controcorteo antifascista, Fuck Remigration. Le vie interessate dal passaggio della manifestazione, dove potranno essere presenti limitazioni alla sosta e temporanee limitazioni alla circolazione sono:
- largo Corrado Ricci,
- via Cavour,
- piazza dell’Esquilino,
- via Liberiana,
- via Merulana,
- via dello Statuto.
Ne conseguono deviazioni per le linee di trasporto pubblico:
- 514,
- 16,
- 51,
- 70,
- 71,
- 75,
- 85,
- 87,
- 105,
- 117,
- 118,
- 360,
- 590,
- 649,
- 714,
- C3.