Fuga di Gpl durante il rifornimento di un distributore ad Acilia: evacuati gli edifici e strada chiusa

Una perdita di Gpl da un’autocisterna ha fatto scattare l’evacuazione degli edifici in via di Acilia a Roma. Vigili del fuoco al lavoro, strada completamente chiusa.

I vigili del fuoco in azione

Una fuga di Gpl durante il rifornimento dei serbatoi di un distributore ha fatto scattare l’allarme questa mattina, intorno alle 8, in via di Acilia 365, a Roma. Il gas è fuoriuscito mentre veniva trasferito da un’autocisterna all’impianto e, viste le difficoltà incontrate nel bloccare subito il flusso, è stato attivato il piano di sicurezza. Per precauzione gli edifici vicini sono stati evacuati e la strada è stata chiusa completamente al traffico, mentre il gas della cisterna è stato "messo in torcia", cioè acceso, per evitare pericoli di esplosione.

L'accensione del gas per evitare che esploda in maniera incontrollata

La perdita durante il travaso di Gpl dall'autocisterna al distributore

Sul posto sono state inviate diverse squadre dei vigili del fuoco. Sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Ostia, il nucleo specializzato Nbcr, impiegato negli interventi che coinvolgono sostanze chimiche o potenzialmente pericolose, e una squadra della Pisana con un’autobotte. Presenti anche il capo turno provinciale e il funzionario di guardia.

La perdita si è verificata durante il travaso del Gpl dall’autocisterna ai serbatoi del distributore. È proprio in quella fase che il gas ha iniziato a fuoriuscire. I tentativi iniziali di fermare il flusso non hanno dato subito esito, rendendo necessario allargare il dispositivo di sicurezza e isolare l’area.

I vigili del fuoco, con il supporto delle forze dell’ordine, hanno quindi fatto uscire le persone dagli edifici compresi nella zona interessata. La chiusura di via di Acilia è servita sia a tenere lontani automobilisti e pedoni, sia a lasciare libero lo spazio necessario alle squadre impegnate nelle operazioni.

L’intervento è ancora in corso. I pompieri stanno lavorando per contenere la perdita, intercettare il flusso di Gpl e mettere in sicurezza il distributore e gli edifici circostanti. Al momento non risultano feriti.

Le operazioni della polizia locale

Contemporaneamente alle operazioni dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno disposto l'evacuazione delle palazzine circostanti, con i residenti sono stati fatti confluire temporaneamente in Piazza Eschilo, dove sono assistiti per ogni evenienza. Al momento gli agenti del X Gruppo Mare stanno effettuando il censimento delle persone evacuate.

Attenzione particolare per le persone fragili e con ridotta mobilità, per le quali è stato richiesto l'intervento di ambulanze dedicate al trasferimento in condizioni di sicurezza.

Intanto via di Acilia è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e via Gianfilippo Usellini per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza. Il traffico è stato deviato nelle strade limitrofe. Qualora le operazioni dovessero protrarsi, fanno sapere dalla polizia locale, si sta valutando di utilizzare della palestra della Scuola Alessandro Magno, in via Euripide, come struttura temporanea di accoglienza delle persone evacuate.