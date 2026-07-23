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Fumo da un tombino a Centocelle, chiuse tre strade e tolta la corrente: accertamenti in corso

Vigili del fuoco e polizia locale sono impegnati a Centocelle per del fumo che fuoriesce da un tombino. Chiuse via dei Faggi, via dei Noci e via dei Castani. Areti ha tolto la corrente.
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A cura di Alessia Rabbai
Fumo dalle grate in via dei Faggi
Fumo dalle grate in via dei Faggi

Via dei Faggi, via dei Noci e via dei Castani nel quartiere Centocelle a Roma sono temporaneamente chiuse al traffico nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio. Le chiusure stradali sono state necessarie a causa di fumo che fuoriesce da un tobino. A fare la segnalazione sono stati alcuni cittadini, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. Presenti sul posto i vigili del fuoco, che stanno facendo degli accertamenti, per capire cosa abbia preso fuoco al di sotto del tombino.

È stata inoltre contattata Areti, per far togliere momentaneamente la corrente. Ciò per consentire ai pompieri di svolgere l'ispezione in sicurezza. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del V Casilino, che si sono occupati delle chiusure stradali e di gestire la viabilità.

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