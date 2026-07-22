Blackout alla Borghesiana, la denuncia: “Sei ore senza corrente per tre giorni con alte temperature”

Lunghi blackout per tre giorni consecutivi in zona Borghesiana a Roma, dove i residenti sono rimasti per sei ore senza corrente. Preoccupazione per la salute degli anziani senza aria condizionata con le alte temperature.

Via Giarre alla Borghesiana (Immagine da Google Maps)

"Siamo molto preoccupati per la nostra salute e ci sentiamo messi da parte rispetto ad altri cittadini". L'amministratore di un condominio della Borghesiana a Roma tramite Fanpage.it ha denunciato la grave situazione nella quale si trovano alcuni residenti a ridosso della Casilina, all'altezza di via di Vermicino, come via Giarre e via Paternò. Per tre giorni consecutivi è mancata la corrente per sei ore, con seri disagi, compresi la mancanza di luce e di aria condizionata.

"Un vero incubo, nella notte tra il 20 e 21 luglio è mancata la corrente dall'una di notte fino alle sei del mattino, senza che ci fosse arrivato alcun preavviso. Ieri pomeriggio la corrente è andata via dalle ore 17 ed è tornata all'una di notte. Facile immaginare i disagi: residenti bloccati nei garage, perché le sbarre e i cancelli non si aprono; potenziali danni agli elettrodomestici, deterioramento del cibo all'interno di frigoriferi e surgelatori a causa delle alte temperature; preoccupazione per la salute delle persone anziane, costrette a restare in casa senza aria condizionata per ore, con il caldo intenso di questi giorni" spiega.

"C'erano residenti affacciati ai balconi per capire a cosa fosse successo. Non abbiamo potuto ricaricare i telefonini ed eravamo senza Rete, completamente isolati". Il fenomeno dei blackout che si verificano a Roma in questi giorni sono dovuti a un'eccessiva richiesta di energia, per alimentare soprattutto i condizionatori a causa delle alte temperature. "Non siamo cittadini di serie B, Areti deve iniziare a mettere in conto che serve un potenziamento strutturale della rete. Mi rendo conto che per realizzarlo serve del tempo, ma bisogna rimboccarsi le maniche, perché d'estate ormai fa molto caldo e tutti i cittadini hanno lo stesso diritto ad usufruire della corrente elettrica per rinfrescarsi".

Quello che si è verificato alla Borghesiana non è il primo episodio di blackout in città, ma capita spesso in questi giorni che manchi la corrente per un po'. A Piazza Aruleno Celio Sabino in zona Appio-Claudio, una zona densamente abitata, nei giorni scorsi è mancata la corrente per almeno un paio d'ore. "Siamo molto preoccupati per la nostra salute e ci sentiamo messi da parte rispetto ad altri cittadini" continua l'amministratore di condominio. Contattata da Fanpage.it sul caso dei blackout alla Borghesiana Areti fa sapere che nei giorni scorsi si sono verificati dei problemi con il gruppo elettrogeno già posizionato sul posto, oggi pomeriggio i tecnici stanno intervenendo per installarne un altro e risolvere il problema.