Lago di Bolsena, 22enne si tuffa dalla barca e muore davanti agli amici vicino all’Isola Bisentina

Tragedia nel Lago di Bolsena, dove oggi Justin Andres Asprilla, 22 anni, è morto dopo un tuffo dalla barca con alcuni amici vicino all’Isola Bisentina.

Justin Andres Asprilla, un ragazzo di ventidue anni è morto nel Lago di Bolsena, dopo un tuffo da una barca vicino all'Isola Bisentina. È successo verso l'ora di pranzo di oggi, mercoledì 22 luglio, al largo di Capodimonte, in provincia di Viterbo. Si tratta di un giovane di Terni e aveva origini colombiane. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla pubblico ministero Paola Conti. La salma è stata trasferita all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause del decesso.

Erano circa le ore 12.40, al momento dei fatti il giovane si trovava con un gruppo di amici su una barca noleggiata e si stava godendo qualche ora all'insegna del relax e del divertimento. Da quanto si apprende il ventiduenne si sarebbe tuffato, senza più riemergere. Gli altri ragazzi che erano con lui, non vedendolo tornare in superficie, si sono subito preooccupati e hanno pensato al peggio. Sono dunque entrati in acqua anche loro e sono riusciti a recuperarlo. L'hanno poi riportato sulla barca, trasportandolo nel campeggio più vicino.

A soccorrere il ragazzo sono stati alcuni sanitari presenti in zona, che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno usato un defibrillatore pubblico. Purtroppo ogni tentativo da parte deigli operatori di rianimare il ventidiuenne si è rivelato inutile. Sul posto sono arrivate un'ambulanza, un'automedica e un'eliambulanza.

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Presenti i carabinieri della Compagnia di Montefiascone, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ascoltato alcune persone e che indagano, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Non si esclude che il ragazzo possa aver avuto uno shock termico. Sempre nel Viterbese, ma nel Lago di Vico, a circa 40 chilometri di distanza dal bacino di Bolsena, un episodio simile ha riguardato Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, le cui ricerche sono in corso dal 27 giugno scorso e il cui corpo non è stato ancora ritrovato.