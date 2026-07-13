Marco Zaccarelli infermiere e attore si sente male sul palcoscenico e muore davanti agli spettatori

Tragedia sul palcoscenico del teatro di Roccagorga, dove Marco Zaccarelli è morto mentre recitava davanti agli spettatori. Sessantotto anni, era un infermiere dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Marco Zaccarelli

Una morte sul palcoscenico durante una rappresentazione. Così se ne è andato Marco Zaccarelli, colto da un malore improvviso davanti ai suoi spettatori, mentre faceva ciò che amava: il teatro. È successo nel borgo di Roccagorga, in provincia di Latina ieri pomeriggio, domenica 12 luglio. Zaccarelli, sessantotto anni, era un attore, ma anche un infermiere e lavorava all'ospedale Santa Maria Goretti.

Secondo le informazioni apprese al momento dei drammatici fatti Zaccarelli era in scena, impegnato nello spettacolo "55 giorni, il caso Moro", con la compagnia teatrale Le Colonne, diretta da Giancarlo Loffarelli, al Teatro Comunale. Era immerso nella sua parte quando, improvvisamente, si è sentito male, e si è accasciato sul palcoscenico. Sono stati attimi di silenzio, inizialmente infatti, anche se per poco tempo, gli spettatori credevano che stesse recitando. Nel giro di qualche secondo però, tutto è diventato chiaro: nessuna finzione, si trattava di un malore improvviso.

A prestargli i primi soccorsi sono stati tre medici, che al momento dell'accaduto erano presenti in sala. Hanno provato a rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio e usando il defibrillatore. Nel frattempo è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente di un'ambulanza. Per il sessantottenne però purtroppo non c'è stato nulla da fare.

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Appresa la notizia della drammatica e improvvisa scomparsa di Zaccarelli, sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, tra i quali quello dell'amministrazione comunale di Roccagorga e della sindaca Carla Amici, arrivato in tarda serata: "Attoniti, senza respiro, si è consumato questo dramma. Un destino crudele ed inaspettato. Alla famiglia la vicinanza in questo momento di dolore immenso, con le più sentite condoglianze".