Incidente sulla Gianicolense: autista Atac si sente male, urta 8 veicoli e finisce in ospedale

Un autista Atac 32enne è stato soccorso in codice giallo, dopo un malore alla guida. Il mezzo ha sbandato e ha urtato 8 veicoli lungo la Circonvallazione Gianicolense.

Momenti di preoccupazione lungo la Circonvallazione Gianicolense a Roma, dove è avvenuto un incidente stradale. Un autista Atac trentaduenne si è sentito male, ha perso il controllo alla guida e ha urtato otto veicoli. Il conducente del mezzo di trasporto pubblico ha avuto bisogno di cure mediche, soccorso dal personale sanitario in ambulanza, è stato trasportato al vicino ospedale San Camillo in codice giallo. Da quanto si apprende fortunatamente non è grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde.

L'autobus con a bordo passeggeri ha urtato 8 veicoli

Gli accertamenti della polizia locale

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 14.19, l'autista Atac era alla guida di un autobus della linea 792, durante il turno di servizio. Improvvisamente ha sbandato all'altezza della posta al civico 204, forse per un malore, e ha urtato otto veicoli, tra i quali 7 parcheggiati e uno in marcia, quest'ultimo è una Citroen C3. Attimi di paura tra i passeggeri, che al momento dell'incidente viaggiavano a bordo della vettura. Fortunatamente non ci sono stati feriti. A segnalare l'accaduto alcuni cittadini, che hanno assistito alla scena. Sul posto il personale sanitario in ambulanza. Nell'impatto sono rimasti danneggiati una cabina Acea, un palo della luce, la vetrata e la porta d'ingresso dell'ufficio postale.

Chiusa la Circonvallazione Gianicolense per incidente

Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del XII Gruppo Monteverde, che hanno svolto gli accertamenti di rito e gestito la viabilità. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. Gli agenti poco prima delle ore 15 hanno chiuso temporaneamente la Circonvallazione Gianicolense nel tratto compreso tra via di San Girolamo Emiliani e via di Monte Verde in direzione Piazza San Giovanni di Dio, per agevolare le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati. Terminate le verifiche la strada verrà regolarmente riaperta e la circolazione tornerà alla normalità.