Si tuffa in mare alla spiaggia di Ostia: 67enne muore davanti agli occhi di sua moglie

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di un 67enne, che si è tuffato in mare a Ostia all’altezza della spiaggia ‘Il Curvone’ e non è più riemerso. Soffriva di problemi cardiaci.

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Tragedia in mare a Ostia, dove un uomo di sessantasette anni è morto, dopo un tuffo davanti agli occhi di sua moglie. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, sabato 18 luglio, e sono avvenuti sul litorale romano all'altezza della spiaggia libera attrezzata ‘Il Curvone' in Piazzale Magellano. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Ad intervenire la Capitaneria di porto, mentre la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per l'autopsia. Da quanto si apprende l'uomo soffriva di problemi cardiaci.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto era pomeriggio. I coniugi erano arrivati al mare la mattina e avevano scelto la spiaggia libera attrezzata ‘Il Curvone', per trascorrere una giornata all'insegna del relax. L'uomo ha fatto un tuffo per concedersi un bagno refrigerante dalla intensa calura estiva di questi giorni. Ma una volta entrato in acqua, non è più riemerso.

A dare l'allarme è stata sua moglie, che purtroppo ha assistito alla scena in quanto stava guardando il marito mentre si immergeva. Non lo ha visto più risalire e subito si è preoccupata che gli fosse accaduto qualcosa. Gli assistenti bagnanti hanno raggiunto il sessantasettenne in acqua, lo hanno recuperato e trasportato a riva. Nel frattempo è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per un bagnante, le cui condizioni di salute erano gravi.

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L'uomo, una volta a riva, è stato sottoposto a un lungo tentativo di rianimazione, che purtroppo non ha dato l'esito sperato ed è deceduto. L'ipotesi è che sia statao colto da un malore improvviso, ma saranno i risultati dell'autopsia a chiarire quanto accaduto. Presenti i militari della Capitaneria di porto per gli accertamenti di loro competenza.

Non è il primo drammatico episodio dell'estate, ma ce ne sono stati altri, tra i quali il caso del quarantaquattrenne morto in mare alla spiaggia della Bufalara a Sabaudia nel pomeriggio di lunedì scorso 13 luglio. Si tratta di un tratto di costa in cui non sono presenti assistenti bagnanti. Soccorso con l'eliambulanza, gli operatori hanno provato a rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Domenica scorsa a Torvaianica un cinquantenne è morto in mare, nel tratto compreso tra lo stabilimento dell'Aeronautica militare, tra via Brema e il Lungomare Ugo Tognazzi.