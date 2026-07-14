Si tuffa in mare a Sabaudia e non riemerge: 44enne morto annegato alla spiaggia della Bufalara

Due morti in due giorni al largo della spiaggia della Bufalara a Sabaudia. Un 44enne è stato trovato morto, annegato dopo un tuffo, forse a causa di un malore.

La spiaggia della Bufalara (Foto da Google Maps)

È un quarantaquattrenne di nazionalità indiana l'uomo annegato in mare alla spiaggia Bufalara di Sabaudia, in provincia di Latina. I drammatici fatti risalgono al pomeriggio di ieri, lunedì 13 luglio, e sono avvenuti al largo del litorale pontino. Si tratta della secondo annegamento accaduto nell'arco di due giorni lungo lo stesso tratto.

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti era pomeriggio. Il quarantaquattrenne era in compagnia di alcuni amici connazionali, il gruppo si stava godendo qualche ora al mare sulla spiaggia selvaggia della Bufalara. Si tratta di un tratto di costa molto suggestivo, una spiaggia libera dove non sono presenti assistenti bagnanti e dunque serve a maggior ragione fare la massima attenzione quando ci si immerge. I suoi amici hanno spiegato poi di averlo perso di vista. Il quarantaquattrenne è stato ritrovato morto in acqua da alcuni bagnanti. L'uomo ha fatto un tuffo per rifocillarsi dal caldo intenso, ma non è più tornato in superficie. L'ipotesi è che sia stato colto da un malore improvviso. Il corpo è riemerso solo dopo, è stato visto galleggiare.

I presenti hanno dato l'allarme ed è giunto il personale sanitario con l'eliambulanza. Gli operatori arrivati sul posto hanno provato a rianimare il quarantaquattrenne, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Terminate le verifiche, la salma è stata tarsferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, verrà poi restituita alla famiglia per i funerali. Domenica scorsa sempre alla Bufalara è stata la volta del cinquantenne di Sezze Marco Morea. Anche in questo caso l'intervento dei soccorritori non è servito a salvarlo. Presenti i carabinieri per gli accertamenti di competenza. Domenica scorsa a Torvaianica un altro cinquantenne è morto annegato in mare, nel tratto compreso tra lo stabilimento dell'Aeronautica militare, tra via Brema e il Lungomare Ugo Tognazzi.