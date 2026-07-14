Alessandro e Raffaella morti nell’incidente sull’Appia: lei cugina della presidente del Maxxi, andavano al mare

Le vittime dell’incidente in via Appia a Cisterna di Latina sono Alessandro Alessandrini e Raffaella Bruni, cugina della presidente del Maxxi. Il loro fuoristrada è finito contro un albero, andavano al mare.

Raffaella Bruni

Si chiamavano Alessandro Alessandrini e Raffaella Bruni le due vittime dell'incidente stradale lungo via Appia a Cisterna di Latina, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 13 luglio. La coppia, partita da Grottaferrata, andava al mare, diretta sul litorale pontino, quando la Mitsubishi Pajero ha sbandato ed è finita contro un albero. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Alessandro aveva cinquantatré anni; Raffaella cinquantasette anni, era la cugina di Emanuela Bruni, la presidente del Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo di via Guido Reni a Roma. Appresa la notizia della drammatica e improvvisa scomparsa della coppia la comunità si è stretta attorno alle famiglie, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'incidente sull'Appia a Cisterna di Latina

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente in cui Alessandro e Raffaella hanno perso la vita era circa mezzogiorno. Erano a bordo del fuoristrada e percorrevano via Appia quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il veicolo ha sbandato ed è finito contro un albero all'altezza di Le Castella. Un impatto violento, che non gli ha lasciato scampo. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, per chiedere l'intervento urgente dei soccorsi. Non si esclude un malore del conducente.

Sul luogo del sinistro sono giunti gli operatori sanitari con diversi mezzi di soccorso. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la coppia dal veicolo. Per entrambi purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, avvenuto sul posto. Presenti gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi scientifici, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente autonomo. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con via Appia Nord temporaneamente chiusa al traffico nel tratto stradale da via Kennedy a via Civitona.