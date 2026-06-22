È Valerio Serra il ragazzo di 16 anni morto in un incidente con la sua moto su via del Mare a Pomezia

Un ragazzo di 16 anni, Valerio Serra, è morto domenica 21 giugno in un terribile incidente lungo via del Mare a Pomezia. Il ricordo di chi lo conosceva e amava fra passione per la moto e la boxe.

Valerio Serra

Si chiamava Valerio Serra il ragazzo di 16 anni morto nella notte fra sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 in un incidente stradale a Pomezia, nella città metropolitana di Roma. Viaggiava a bordo della sua moto, una Aprilia 125 RS 2T, su via del Mare quando si è scontrato contro un'auto in un incidente che ha coinvolto anche un altro mezzo a due ruote. Il 16enne è deceduto poco dopo essere stato trasportato in ospedale dai soccorritori.

Chi era il 16enne morto in un incidente stradale a Pomezia

Viveva a Pomezia con la sua famiglia, proprietaria di un ristorante steakhouse in zona Colli di Enea: "Fabio, Alessio e lo staff del ristorante si unisce al profondo dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Valerio e porgono le più sentite e sincere condoglianze. Il ristorante resterà chiuso", si legge sulla pagina Facebook del locale. Il 16enne aveva una grandissima passione per le moto e per lo sport in generale. Praticava anche la boxe e il Pomezia Padel Club l'ha voluto ricordare con un messaggio sui social di vicinanza "al dolore della famiglia".

L'amore per le due ruote lo legavano anche al suo amico Samuel, che ha aperto una raccolta fondi per aiutare la famiglia Serra con le spese del funerale: "Valerio era un ragazzo d’oro, ha sempre aiutato tutti e ha lavorato sodo per realizzare il suo sogno: la sua moto. Ora tocca a noi aiutare lui e la sua famiglia", scrive. Tanti altri pensieri come questo sono stati scritti da amici, conoscenti e vicini.

L'incidente in cui è morto Valerio Serra

Proseguono intanto le indagini sull'esatta dinamica dell'incidente che ha portato alla morte del sedicenne. Dalle prime ricostruzioni, sembra che su via del Mare all'altezza di via di Val Fiorita, tra Pomezia e Torvaianica, un'automobile Bmw guidata da un ragazzo di 20 anni abbia tamponato la moto Ducati di un 53enne, anche lui in condizioni gravi dopo lo schianto. Subito dopo è sopraggiunta l'Aprilia di Serra, che non ha fatto in tempo a evitare i mezzi appena incidentati. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati e i conducenti dei mezzi sottoposti ai test di alcol e droga di rito.

Da subito le condizioni del sedicenne sono apparse molto gravi. È stato trasportato con urgenza all'ospedale Sant'Anna di Pomezia, ma le ferite riportate erano troppo gravi: il giovane è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria, all'alba di domenica 21 giugno. Gravemente ferito anche il motociclista in sella alla Ducati, trasferito d'urgenza al Campus Bio-Medico di Roma dove è stato ricoverato in codice rosso. Illeso, invece, l'automobilista.