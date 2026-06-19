Scontro tra tre auto su via Pontina: gravissimo un neonato, morto il padre

Tre veicoli si sono scontrati questa mattina sulla strada statale 148 Pontina, il bilancio è di un morto e cinque feriti. Intervenute due eliambulanze.

Foto da Facebook: Via Pontina S.S. 148

Una nuova tragedia si è consumata sulla via Pontina, una delle arterie più trafficate del Lazio. Nella mattina di venerdì 19 giugno un grave incidente stradale è costato la vita a una persona e ha provocato il ferimento di altre cinque. Fra questi anche un neonato, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma. La vittima è il padre del piccolo. Lo scontro è avvenuto intorno alle prime ore della giornata all'altezza del chilometro 73 della strada statale 148, nel territorio di Latina. Secondo le prime informazioni, nell'impatto sarebbero rimasti coinvolti tre veicoli. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione e saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire cosa sia accaduto e quali siano state le cause che hanno portato allo schianto.

I soccorsi: intervenute due eliambulanze

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. Vista la gravità della situazione e il numero delle persone coinvolte, sono state inviate diverse ambulanze per prestare le prime cure ai feriti. Alcuni di loro hanno riportato conseguenze particolarmente serie e per questo si è reso necessario l'intervento di due eliambulanze, atterrate direttamente sulla carreggiata per consentire un trasferimento rapido verso gli ospedali di Roma. Una di queste ha trasportato un neonato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il piccolo è attualmente ricoverato in area rossa. Le sue condizioni sono grave e la prognosi riservata.

Per il padre del neonato, invece, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. L'identità della vittima non è stata al momento resa nota.

Ripercussioni sulla viabilità

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche il personale Anas e gli altri operatori impegnati nella gestione dell'emergenza e nella messa in sicurezza dell'area. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, la Pontina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con rallentamenti e code che si sono rapidamente lungo il tratto di strada statale che passa nel territorio di Latina.