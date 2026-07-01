Concerto di Ultimo a Tor Vergata: come arrivare, strade chiuse, parcheggi e navette gratuite

Venerdì 3 luglio 2026 è in programma il concerto-evento di Ultimo, “La Favola per Sempre” alla Spianata dell’Università di Tor Vergata a Roma. Ecco tutte le informazioni per raggiungere l’area dello spettacolo con mezzi pubblici, navette gratuite e percorsi pedonali.

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Ultimo è in concerto-evento nell'area della Spianata dell'Università di Tor Vergata in Piazzale Giovanni Paolo II a Roma venerdì 3 luglio 2026. Come annunciato sul sito del Comune di Roma, l'evento "La Favola per sempre", andato sold out in poche ore, è stato annunciato lo scorso anno ed è organizzato nei dettagli per accogliere i fan, che si incontreranno nella periferia est della Capitale. I cancelli apriranno alle ore 7, il programma prevede l'aperetura del pomeriggio con Fabrizio Moro, poi si esibirà l'artista romano classe '96, originario di San Basilio. Si attendono circa 250mila spettatori.

La Questura di Roma ha disposto un piano straordinario per l'occasione, per gestire la viabilità e scongiurare il congestionamento del quadrante. Ciò permetterà di gestire al meglio l'afflusso e il rientro dei fan. Metropolitana e autobus sono potenziati per raggiungere l'area interessata dall'evento, alcune linee bus saranno deviate. Sono previste alcune limitazioni al traffico, alcune strade a ridosso della zona del concerto sono chiuse già dalle ore 14 del 3 luglio 2026 e sono disponibili delle navette gratuite. Dalla mattina del 4 luglio entreranno in vigore alcuni divieti di sosta.

Come arrivare a Tor Vergata con i mezzi pubblici

Per arrivare nell'area di Tor Vergata dove si svolgerà il concerto di Ultimo – Niccolò Moriconi – ci sono varie opzioni. Per chi ha acquistato il biglietto del concerto inoltre, per il ritorno è prevista una gratuità: potrà prendere la metropolitana senza pagare un altro ticket, partendo esclusivamente dalle stazioni di Anagnina e Giardinetti.

Con la linea C scendere alla fermata Giardinetti. Da qui l’accesso all’area dell’evento è raggiungibile solo a piedi attraverso un percorso pedonale segnalato , ma non ci sono navette;

fermata Giardinetti. Da qui l’accesso all’area dell’evento è raggiungibile solo a piedi attraverso un , ma non ci sono navette; Navette gratuite dalla stazione di Anagnina, metropolitana linea A.

Navette gratuite per arrivare al concerto

In occasione del concerto di Ultimo nell'area di Tor Vergata ci sono delle navette gratuite a disposizione dei fan. Dalla stazione della metropolitana linea A Anagnina prendere la navetta fino al Terminal Vela per gli ingressi A Nord e B Ovest. Il tratto in auto è di venti minuti con un'ultima parte a piedi.