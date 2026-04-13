Allerta meteo gialla oggi nel Lazio, a Roma forti raffiche di vento: torna la pioggia, temperature in calo

Per ogni accenno di primavera torna il tempo instabile. È questo il pensiero di chi vive a Roma che anche questa mattina si è svegliato sotto a un cielo grigio e alle forti folate di vento. Le temperature non sono diminuite di troppi gradi, come aveva già annunciato a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati. La perturbazione che porta questo tempo incerto, però, si sta spostando verso sud. Nessuna tregua, però, da parte del vento che continua a soffiare forte sulla Capitale, facendo agitare le foglie degli alberi in fiore, scattare gli allarmi delle automobili e sbattere le finestre delle case.

Previsioni meteo oggi a Roma

Come anticipato, dopo le belle giornata della scorsa settimana, oggi torna il grigio sulla Capitale. Oltre al forte vento, sono attese anche le piogge e un calo delle temperature. Non si tratta, secondo le previsioni, di un crollo repentino, eppure i termometri, secondo le previsioni, potrebbero scendere di quattro o cinque gradi registrando temperature più basse rispetto ai giorni scorsi. Attenzione, però: secondo le prime informazioni, non si esclude che nel prossimo fine settimana possa tornare a Roma sull'intera regione.

Allerta meteo nel Lazio: pioggia sulla Tuscia

Non soltanto la Capitale: il cielo grigio e le perturbazioni sono attese anche in altre zone della regione Lazio come, ad esempio, la Tuscia e i territori settentrionali. Se nei bacini costieri del nord e nel bacino medio del fiume Tevere, indicati rispettivamente con le lettera A e B, è stato diramato un bollettino di allerta di colore giallo per criticità idrogeologica, non fanno eccezione alla pioggia le altre zone. In tutta la regione Lazio, infatti, il dipartimento di Protezione Civile mette in guardia e prevede possibili isolati rovesci, come mostra la cartina in basso.