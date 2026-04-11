Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per l’11 e il 12 aprile: sole e temperature miti, lunedì torna pioggia

Fine settimana di metà mese con sole e temperature miti a Roma e nel Lazio per sabato 11 e domenica 12 aprile 2026. Ma la pioggia torna da lunedì.

Ancora delle belle giornate a Roma e nel Lazio, per questo weekend di metà mese. Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, infatti, il clima resta mite e il cielo sereno. A rivelarlo a Fanpage.it è il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati che non nota differenze fra il fine settimana e i giorni di questo inizio aprile. "Nel fine di settimana non c'è nessun cambiamento perché avremo ancora tempo stabile, alta pressione, temperature anche forse un po' in aumento – spiega, prima di precisare – Il termometro si muove intorno ai valori di 24-25 gradi, quindi decisamente oltre la media stagionale".

Il meteo di sabato 11 e domenica 12 aprile

Quello previsto per i prossimi giorni sembra un tempo davvero ideale per chiunque voglia trascorrere una fine settimana primaverile all'aperto. Poi precisa: "In dettaglio nella giornata di oggi c'è una prevalenza di sole, mentre domenica ci troveremo davanti a qualche nuvola in più, soprattutto verso fine giornata". Una previsione in linea col peggioramento delle condizioni meteo.

"Queste nuvole, in realtà, anticipano un po' il peggioramento confermato per lunedì – spiega ancora il dottor Galbiati – Perché un vortice di bassa pressione in arrivo dal Nord Africa proprio lunedì si posizionerà vicino alla Sardegna, portando, come conseguenza, un peggioramento in gran parte del dell'Italia".

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Le previsioni meteo di inizio settimana: pioggia da lunedì e calo delle temperature

Non fanno eccezione al peggioramento neanche Roma e Lazio. "Avremo delle piogge non particolarmente intense, però qualche rovescio è ancora possibile. Martedì sembra continuare l'instabilità, ma poi non è ben chiaro come si posizionerà il vortice, i dettagli dell'andamento sono ancora un po' sfumati". Dobbiamo accontentarci per questi primi giorni in attesa di conoscere le condizioni meteo dei prossimi.

È proprio questo peggioramento a portare a un calo delle temperature da lunedì. "Scenderanno repentinamente – afferma il meteorologo – Ma dato che i venti che accompagneranno questa perturbazione sul terreno saranno in quasi tutta l'Italia meridionali, come lo Scirocco, il freddo è mitigato. Il calo porta a 19, 20 gradi, ma non meno: possiamo escludere una nuova ondata di freddo". Secondo quanto previsto dal meteo, perciò, le temperature non scendono di troppi gradi. Il clima sarà ventoso, ma senza eccessi. "Da mercoledì, forse, la perturbazione si sposterà ancora più a sud. Ma è troppo tempo per fare ulteriori piani".