Ragazzo di 19 anni gambizzato al Tuscolano, caccia a due uomini: “Hanno sparato per uccidere”

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 19 anni è stato gambizzato nella serata di mercoledì 10 dicembre in via Calpurnio Pisone al Tuscolano. Il giovane è stato portato d'urgenza in ospedale, non è fortunatamente in pericolo di vita. Indagano gli agenti della Polizia di Stato.

Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, scappato poi con un complice. Sei i colpi esplosi, due dei quali sono andati a segno colpendo il 19enne, mentre gli altri hanno colpito le auto in sosta: stando a quanto ricostruito, chi ha sparato voleva uccidere. I colpi, infatti, sono stati sparati ad altezza uomo. Solo per un caso fortuito il ragazzo è stato colpito in punti non vitali.

Il movente non è al momento chiaro. Il ragazzo è incensurato, non ha precedenti penali né segnalazioni, ma chi indaga crede che i motivi dell'agguato siano da ricercare nell'ambiente della criminalità organizzata attiva nella zona. Un regolamento di conti probabilmente legati alla gestione delle piazze di spaccio anche se, come detto, il 19enne non è mai stato indagato. Il compagno della madre però, ha proprio dei precedenti per spaccio. Non è escluso che si sia trattata anche di una vendetta trasversale per colpire qualcun altro, mentre sembrerebbe escluso per il momento lo scambio di persona.

Leggi anche Studentessa di 23 anni esce dalla metropolitana di Roma e viene violentata da tre uomini: caccia agli aggressori

Il ragazzo non avrebbe fornito per il momento indicazioni utili all'identificazione di chi gli ha sparato. Gli inquirenti stanno vagliando le telecamere di sorveglianza della zona, in modo da vedere se abbiano ripreso chi ha sparato al 19enne. Gli accertamenti procedono a 360 gradi, non è escluso che il ragazzo e anche la sua famiglia siano ascoltati nuovamente dagli investigatori per fare luce sulla vicenda.