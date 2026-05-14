Cade da una scala ad Alatri, Tommaso Pantanella muore a 58 anni dopo due giorni di agonia

Stava sistemando una tenda sul terrazzo quando è caduto: dopo il volo di tre metri è scattato l’allarme e Tommaso Pantanella è stato trasportato al Gemelli, dove è morto.

Stava sistemando una tenda dal balcone quando è precipitato giù. Per lui, Tommaso Pantanella, non c'è stato niente da fare: l'allarme è scattato immediatamente ed è stato trasferito d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli di Roma dove, dopo due giorni di agonia, ha perso la vita. Aveva compiuto 58 anni il 29 aprile scorso. Sono in molti che, appresa la notizia della morte, hanno voluto condividere dei pensieri d'affetto e ricordi. Fra i primi la società del Frosinone Calcio, nella cui Primavera Pantanella lavorava come manager.

Nel frattempo è già stato comunicato l'appuntamento per i funerali: si terranno venerdì 15 maggio alle ore 16.30 nella chiesa Maria SS. del Rosario in Località Mole Bisleti, ad Alatri.

L'incidente e la caduta dalla scala ad Alatri

I fatti risalgono a qualche giorno fa dove Pantanella si trovava in cima a una scala per sistemare una tenda sul terrazzo a casa sua, ad Alatri. Non è chiaro cosa sia successo, ma all'improvviso è caduto da un'altezza di circa tre metri.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e i carabinieri che hanno iniziato a svolgere tutti gli accertamenti del caso. L'uomo è stato trasferito d'urgenza alfros dove per due giorni ha lottato fra la vita e la morte. Trascorsi questi due giorni, per lui non c'è stato più niente da fare.

Il ricordo del Frosinone Calcio e di chi lo conosceva

Pantanella era molto conosciuto nel territorio, in quanto team manager del Frosinone Calcio Primavera. Non appena appresa la tragica notizia, è stata la stessa società a inviare una nota in suo ricordo. "Il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, e tutta la società giallazzurra apprendono con estremo dolore e commozione della scomparsa di Tommaso Pantanella, storico dirigente accompagnatore ufficiale della Primavera. Il Presidente, a nome di tutto il Frosinone Calcio, rivolge alla moglie Gloria e ai suoi cari figli le più sincere condoglianze".

Ma i messaggi di addio non si sono esauriti: in tanti hanno dedicato qualche parola affidandola ai social network. "Sei stato una presenza costante, sempre gentile, educato e cordiale con i nostri ragazzi e con noi …una persona d'altri tempi, veglia sui tuoi cari e su i tuoi ragazzi della Primavera, è stato un onore conoscerti", gli ha scritto un conoscente. "Grande valore umano e professionale", aggiunge un altro. Un'amica di famiglia, condividendo la foto di Pantanella con la moglie e i due figli ha aggiunto: "Abbiamo pregato fino alla fine per una luce di speranza. Veglia e custodisci la tua famiglia… una grande persona… una grande marito e un grande papà".