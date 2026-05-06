Operata all’anca a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma, dopo due giorni è di nuovo in piedi

Una donna di 102 anni è finita sotto i ferri per un complicato intervento di sostituzione dell’anca. Dopo due giorni, la paziente era di nuovo in piedi grazie a un percorso di recupero personalizzato.

L’ultracentenaria con il team che l’ha operata

È tornata sotto i ferri a 102 anni e dopo due giorni è di nuovo in piedi. È il risultato di un'operazione chirurgica complessa, conclusa con successo da un team multidisciplinare di esperti al Policlinico Tor Vergata di Roma. L'équipe guidata da Elena Gasbarra, direttrice dell'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale capitolino, ha sostituito l'anca di una donna ultracentenaria. L'articolazione era stata compromessa da una precedente frattura al femore: un infortunio che negli anziani è molto comune e invalidante.

In piedi in due giorni grazie a un percorso di cura personalizzato

L'operazione si è svolta senza particolari complicazioni, nonostante l'età e le delicate condizioni cliniche della paziente. Ma il corretto svolgimento dell'intervento non era l'unico presupposto per un recupero così rapido. A far sì che la donna tornasse a camminare il prima possibile, sottolinea una nota del Policlinico, è stato anche il percorso di cura post-operatorio ritagliato su misura per lei: per prevenire nuove fratture, sono state valutate le specifiche fragilità strutturali del suo corpo.

Un approccio inedito per curare al meglio gli anziani

Gasbarra, responsabile del percorso dedicato proprio alla fragilità ossea, ha dichiarato che "intervenire su pazienti così anziani richiede un approccio integrato, che tenga conto non solo dell’aspetto chirurgico ma anche delle condizioni generali. Questo caso dimostra come, grazie a percorsi dedicati e a un lavoro di squadra altamente specializzato, sia possibile ottenere risultati significativi anche in situazioni particolarmente complesse".

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A breve la centoduenne verrà dimessa, ma dovrà seguirà una terapia mirata per contrastare l’osteoporosi, così da scongiurare nuove fratture. Un successo frutto di un approccio inedito, che integra varie competenze specialistiche e grazie al quale è possibile ottenere risultati concreti anche in pazienti molto anziani.