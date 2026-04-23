Elon Musk dona un altro milione di dollari al patrimonio dell’antica Roma, 4 milioni in due anni

Elon Musk ha donato un altro mililone di dollari al patrimonio archeologico e culturale della cività romana. Salgono a quattro i milioni elargiti in due anni per la Città Etena dal magnate statunitense plurimiliardario fondatore di SpaceX e Tesla. La nuova donazione è arrivata in occasione del 21 aprile scorso, 2779esimo anniversario della fondazione di Roma. A comunicarlo con una nota è lo staff dell'imprenditore.

Ad annunciarlo Andrea Stroppa, rappresentante italiano di Musk in Italia. "Le risorse – spiegano dal team di Musk – sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo: archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali, in Italia e in altri Paesi del bacino del Mediterraneo un tempo parte dell'Impero. I fondi hanno sostenuto scavi, interventi di conservazione e restauro, progetti di documentazione digitale – come scansioni e mappature 3D di monumenti e siti – e attività di ricerca specialistica". Non è stato reso pubblico però quale sia l’ente o gli enti che riceveranno direttamente le donazioni, né al momento a quali attività o opere nello specifico saranno destinate.

Non è la prima volta che Elon Musk fa una grande donazione a Roma per finanziare le sue bellezze storico-archeologiche e il lavoro di chi è quotidianamente impegnato nella loro tutela e valorizzazione. Musk a ottobre scorso ha donato un milione di euro a Roma per finanziare il programma "Expandere Coscientiae Lumen", dedicato ai sostenere i siti archeologici della Capitale. Musk nutre una forte passione nei confronti dell'Impero Romano, al quale ha detto di pensare "every day". Passione quella per l'Antica Roma che accomuna vari oligarchi della tecnologia e che Musk condivide con Mark Zuckerberg, il quale ha chiamato le tre figlie Aurelia, August e Maxima.