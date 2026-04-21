Operaio di 66 anni al lavoro si ferisce una mano a Ferentino: trasportato in ospedale

Stava lavorando come ogni giorno, quando è avvenuto all'improvviso l'incidente. I fatti risalgono alla giornata di ieri, lunedì 20 aprile 2026, a Ferentino, in provincia di Frosinone, quando il lavoratore sessantaseienne si è ferito mentre stava utilizzando una piallatrice.

L'incidente a Ferentino in un'azienda di arredamenti

L'incidente si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 20 aprile 2026, nel primo pomeriggio, verso le ore 14.30. L'operaio sessantaseienne stava lavorando all'interno dell'azienda di arredamenti in via Mola Bracaglia a Ferentino, nella provincia Ciociara, quando è avvenuto l'incidente. L'uomo stava svolgendo in autonomia alcuni lavori su un pezzo di legno. Per farlo, il sessantaseienne stava utilizzando una piallatrice: è proprio questo strumento che lo ha ferito. Usando la piallatrice, ha riportato un trauma alla prima falange del dito indice della mano destra.

L'arrivo dei soccorsi dopo l'incidente sul lavoro

L'allarme è scattato immediatamente e, a seguito dell'incidente, nell'azienda di arredamenti di Ferentino sono subito arrivati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del servizio Spresal, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, cioè della struttura delle ASL che si occupa proprio della tutela, della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Oltre a loro, ha raggiunto il luogo della segnalazione anche una pattuglia di Carabinieri di Ferentino che si sono occupati di svolgere i rilievi e gli accertamenti del caso.

I primi ad arrivare, però, sono stati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso l'operaio ferito, che lo hanno soccorso e trasportato presso l'ospedale di Frosinone dove il sessantaseienne è stato sottoposto alle cure necessarie da parte dei medici e degli infermieri.