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Scossa di terremoto oggi nel Lazio, trema la terra in provincia di Latina: epicentro a Priverno, magnitudo di 2

Una scossa di terremoto si è verificata nella mattina di oggi nella provincia pontina con epicentro a Priverno e magnitudo 2. Nella notte una prima scossa in provincia di Frosinone.
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A cura di Beatrice Tominic
La scossa di terremoto da INGV.
La scossa di terremoto da INGV.

Una scossa di terremoto si è verificata in provincia di Latina nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio 2026. La scossa è stata registrata alle ore 8.41 di oggi ed è di magnitudo ML 2.  L'epicentro della scossa è stato rilevato nel comune di Priverno in provincia di Latina, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.449813.1470 ad una profondità di 8 km.

A riportare i dati nel dettaglio, come sempre in questi casi, è stato il sito web ufficiale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV dopo che la Sala Sismica INGV-Roma ha rilevato al scossa grazie ai suoi sismografi.

Qualche ora prima, nel corso della notte, la terra aveva già tremato. Questa prima scossa si è verificata in provincia di Frosinone, con epicentro ad Acquafondata. La scossa è stata di magnitudo 2.4 con con coordinate geografiche (lat, lon) 41.585713.9833 ad una profondità di 8 km.

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I Comuni più vicini all'epicentro della scossa nel Pontino di oggi

Oltre ai dati relativi alla scossa, la posizione precisa e la profondità a cui si è verificata, come di consueto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV riporta anche i Comuni più vicini dalla zona dell'epicentro e che da esso non distano più di venti chilometri.

In questo caso, esclusa Priverno che è il luogo dell'epicentro, si tratta dei Comuni di Roccasecca dei Volsci; Roccagorga; Maenza; Sonnino; Sezze e Pontinia, tutti in provincia di Latina e entro i 10 chilometri di distanza dall'epicentro. Entro i 20 chilometri, invece, si trovano altri comuni in provincia di Latina e altri di Roma e Frosinone, come indicato. Si tratta dei Comuni di Prossedi; Bassiano; Giuliano di Roma (in provincia di Frosinone); Villa Santo Stefano (Frosinone); Amaseno (Frosinone); Sermoneta; Patrica (Frosinone); Carpineto Romano (Roma); Supino (Frosinone); Terracina e Sabaudia.

I precedenti: nella notte una prima scossa in provincia di Frosinone

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Soltanto poche ore prima si è verificata un'altra scossa di terremoto nella regione Lazio, stavolta in provincia di Frosinone. Questa prima scossa è stata più forte, con la magnitudo di 2.4. L'epicentro è stato registrato al confine con Abruzzo e Molise. La scossa si è verificata alle ore 2.42 circa, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.585713.9833 ad una profondità di 8 km ed è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma.

I comuni più vicini, con distanza entro i 10 chilometri dal punto in cui è stato registrato l'epicentro sono San Biagio Saracinisco; Vallerotonda e Viticuso in provincia di Frosinone e Scapoli; Filignano; Rocchetta a Volturno; Pizzone; Conca Casale; Colli a Volturno e Castel San Vincenzo in provincia di Isernia.

Entro i 20 chilometri di distanza, invece, troviamo comuni anche abruzzesi e campani, in provincia de L'Aquila e Caserta: Pozzilli (Isernia); Sant'Elia Fiumerapido (FR); Montaquila (IS); Picinisco (FR); Venafro (IS); Villa Latina (FR); Cerro al Volturno (IS); Cervaro (FR); Fornelli (IS); San Vittore del Lazio (FR); Belmonte Castello (FR); Settefrati (FR); Macchia d'Isernia (IS); Atina (FR); San Pietro Infine (CE); Montenero Val Cocchiara (IS); Cassino (FR); Acquaviva d'Isernia (IS); Alfedena (AQ); Terelle (FR); Gallinaro (FR); Monteroduni (IS); Scontrone (AQ); Capriati a Volturno (CE); Barrea (AQ) e Rionero Sannitico (IS).

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