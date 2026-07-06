Treni con ritardi fino a 100 minuti sulla linea Roma-Napoli, doppio guasto via Formia e Cassino

Mattinata nera per chi viaggia sulla Roma-Napoli: doppio guasto con ritardi ai treni via Formia e via Cassino da 30 a 100 minuti.

Mattinata nera per i pendolati che si trovano a viaggiare fra Roma e Napoli via Formia e via Cassino: dopo un primo guasto nel Frusinate, un secondo inconveniente tecnico sta causando disagi nelle ferrovie del Pontino. La circolazione, fortemente rallentata, nel primo caso ha causato tempi di percorrenza con ritardi fino a 100 minuti che hanno riguardato un solo treno. Nel secondo caso, invece, il ritardo non supera i 30 minuti per il momento, fortunatamente.

Ritardi sulla Roma-Napoli via Formia

Sulla linea Roma-Napoli via Formia per il momento fortunatamente non si superano i 30 minuti di ritardo. I disagi sono scattati verso le ore 7.15, quando la circolazione ha iniziato a rallentare a causa di un inconveniente tecnico alla linea in prossimità di Torricola. Come spiegano dall'avviso diramato da Trenitalia, nell'apposita sezione del sito, i treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti, mentre quelli Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Ritardi fino a 100 minuti sulla Roma-Napoli via Cassino

Diversamente, invece, il guasto avvenuto fra Maddaloni e Caserta ha portato a ritardi molto più consistenti alle prime ore di questa mattina, lunedì 6 luglio 2026, per i viaggiatori della linea Roma-Napoli via Cassino. L'inconveniente tecnico, stavolta, risulta aver riguardato un passaggio a livello. La circolazione ha iniziato ad essere rallentata verso le ore 4. A risentire del guasto i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che hanno potuto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. In particolare, inoltre, i Regionali hanno potuto subire limitazioni di percorso e cancellazioni con conseguente organizzazione di navette sostitutive "con possibile aumento di tempo di percorrenza in relazione anche al traffico stradale", come precisano nel programma che riporta l'elenco delle modifiche ai treni regionali.

La situazione è rientrata soltanto verso le ore 7, quando la circolazione è tornata in graduale ripresa. Ad avere la peggio il Treno Intercity ICN 788 Lecce (22:15) – Roma Termini (6:11) del 5 luglio che ha accumulato un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.