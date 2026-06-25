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Roma-Fiumicino, circolazione interrotta per guasto: caos a Termini, ritardi fino a 200 minuti

La circolazione dei treni sulla linea FL1 Orte – Fiumicino è stata interrotta dalle 7.30 di oggi 25 giugno per accertamenti sulla linea elettrica. Attivati i bus sostitutivi.
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A cura di Roberto Abela
Il Leonardo Express tra Termini e l’Aeroporto di Fiumicino
Il Leonardo Express tra Termini e l’Aeroporto di Fiumicino

Treni fermi tra la stazione di Roma Tiburtina e l'aeroporto Leonardo Da Vinci, sulla linea FL1 Orte – Fiumicino. La circolazione dei convogli è stata sospesa oggi giovedì 25 giugno, per cause attualmente in corso di accertamento. I tecnici di Rete ferroviaria italiana stanno concentrando le indagini sulla linea elettrica per riscontrare eventuali guasti o anomalie. Lo stop e le ispezioni sono cominciate dopo il passaggio di un treno tra la stazione Tuscolana e quella di Trastevere, alle 7.30 del mattino. Al momento la funzionalità della linea risulta ancora interrotta e per sopperire al disagio causato dalla mancanza del servizio sono stati attivati bus navetta sostitutivi dai principali scali ferroviari della Capitale, Termini e Tiburtina.

Articolo in aggiornamento

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