roma
video suggerito
video suggerito

Roma-Fiumicino, bimbo rimasto ferito nell’incidente: ha 4 mesi ed è stato trasportato al Bambino Gesù

Sta meglio il bimbo di 4 mesi rimasto ferito nell’incidente sulla complanare dell’A91 verso Fiumicino: nello scontro fra due auto e uno scooter è morta una donna.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Beatrice Tominic
Immagine

Si è verificato ieri un incidente sulla complanare della Roma-Fiumicino, in direzione del litorale. A scontrarsi tre veicoli: due automobili e una moto. Nello scontro è rimasta uccisa un donna di 75 anni, altre quattro persone sono rimaste ferite. Fra loro un bambino piccolo. Lo schianto è stato molto violento e l'allarme è scattato immediatamente. Il bimbo, che ha quattro mesi appena, è stato subito trasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è stato accolto in condizioni gravi, in codice arancione e sottoposto, come appreso da Fanpage.it, a una serie di esami per le successive otto ore dall'arrivo.

L'incidente a Roma sulla Roma-Fiumicino

Lo scontro è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 26 luglio 2026 sulla complanare della Roma-Fiumicino in direzione del litorale, al chilometro 7400 dell'autostrada A91 poco prima dello svincolo con il Grande raccordo anulare e in direzione dell’aeroporto. Lo scontro ha coinvolto due automobili e uno scooter ed è stato molto violento. L'allarme è scattato subito e sono immediatamente giunti i soccorsi: per permettere il loro arrivo è stato chiuso il tratto interessato.

Le persone ferite nello scontro: morta una 75enne

Dopo lo scontro sono rimaste ferite cinque persone: fra loro i genitori del piccolo trasportati uno in codice giallo all’Aurelia Hospital e l'altro in codice rosso al Sant’Eugenio. Una quarta persona, che viaggiava sulla seconda auto coinvolta, è stata trasferita a bordo dell'elisoccorso in codice rosso al San Camillo.

Leggi anche
Incidente sulla complanare della Roma-Fiumicino, morta una donna: quattro feriti, grave un bambino

Il piccolo, invece, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù in codice arancione. Come appreso da Fanpage.it il bambino, che ha quattro mesi appena, è arrivato nell'ospedale in codice arancione. Per fortuna al momento dello scontro si trovava sul seggiolino e aveva la cintura di sicurezza. Come appreso a Fanpage.it è stato sottoposto a diversi esami che hanno dato esito negativo. Poi è stato tenuto sotto osservazione per 8 ore, come da prassi in questi casi ed è stato dimesso ieri sera, domenica 26 luglio 2026.

Incidente sulla Roma-Fiumicino, morta una 75enne: strada chiusa per ore

Niente da fare, invece, per la settantacinquenne, morta sul colpo a causa delle ferite riportate nell'incidente: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Gli operatori sanitari sono stati costretti a dichiarare il decesso della donna prima di precipitarsi verso le altre persone ferite, successivamente trasportate nei vari ospedali della Capitale.

Nel frattempo il tratto di strada interessato è stato chiuso al transito dei veicoli proprio per permettere l'arrivo, oltre che dei vigili del fuoco, del personale dell’Anas e delle forze dell’ordine, anche di tre ambulanze, un'automedia e un elisoccorso di Ares 118. È stata riaperta soltanto verso le ore 13.

Immagine
Uccide un uomo a colpi di cacciavite a Roma: l'aggressione in un video
Dopo il colpo fatale lo ha preso a calci ed è scappato
L'omicidio alla stazione Palmiro Togliatti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views