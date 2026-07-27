Roma-Fiumicino, bimbo rimasto ferito nell’incidente: ha 4 mesi ed è stato trasportato al Bambino Gesù

Sta meglio il bimbo di 4 mesi rimasto ferito nell’incidente sulla complanare dell’A91 verso Fiumicino: nello scontro fra due auto e uno scooter è morta una donna.

Si è verificato ieri un incidente sulla complanare della Roma-Fiumicino, in direzione del litorale. A scontrarsi tre veicoli: due automobili e una moto. Nello scontro è rimasta uccisa un donna di 75 anni, altre quattro persone sono rimaste ferite. Fra loro un bambino piccolo. Lo schianto è stato molto violento e l'allarme è scattato immediatamente. Il bimbo, che ha quattro mesi appena, è stato subito trasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è stato accolto in condizioni gravi, in codice arancione e sottoposto, come appreso da Fanpage.it, a una serie di esami per le successive otto ore dall'arrivo.

L'incidente a Roma sulla Roma-Fiumicino

Lo scontro è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 26 luglio 2026 sulla complanare della Roma-Fiumicino in direzione del litorale, al chilometro 7400 dell'autostrada A91 poco prima dello svincolo con il Grande raccordo anulare e in direzione dell’aeroporto. Lo scontro ha coinvolto due automobili e uno scooter ed è stato molto violento. L'allarme è scattato subito e sono immediatamente giunti i soccorsi: per permettere il loro arrivo è stato chiuso il tratto interessato.

Le persone ferite nello scontro: morta una 75enne

Dopo lo scontro sono rimaste ferite cinque persone: fra loro i genitori del piccolo trasportati uno in codice giallo all’Aurelia Hospital e l'altro in codice rosso al Sant’Eugenio. Una quarta persona, che viaggiava sulla seconda auto coinvolta, è stata trasferita a bordo dell'elisoccorso in codice rosso al San Camillo.

Il piccolo, invece, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù in codice arancione. Come appreso da Fanpage.it il bambino, che ha quattro mesi appena, è arrivato nell'ospedale in codice arancione. Per fortuna al momento dello scontro si trovava sul seggiolino e aveva la cintura di sicurezza. Come appreso a Fanpage.it è stato sottoposto a diversi esami che hanno dato esito negativo. Poi è stato tenuto sotto osservazione per 8 ore, come da prassi in questi casi ed è stato dimesso ieri sera, domenica 26 luglio 2026.

Incidente sulla Roma-Fiumicino, morta una 75enne: strada chiusa per ore

Niente da fare, invece, per la settantacinquenne, morta sul colpo a causa delle ferite riportate nell'incidente: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Gli operatori sanitari sono stati costretti a dichiarare il decesso della donna prima di precipitarsi verso le altre persone ferite, successivamente trasportate nei vari ospedali della Capitale.

Nel frattempo il tratto di strada interessato è stato chiuso al transito dei veicoli proprio per permettere l'arrivo, oltre che dei vigili del fuoco, del personale dell’Anas e delle forze dell’ordine, anche di tre ambulanze, un'automedia e un elisoccorso di Ares 118. È stata riaperta soltanto verso le ore 13.