Si tuffa dalla barca e batte la testa, 12enne elitrasportata da Ponza al Bambino Gesù

Una ragazzina di 12 anni si è tuffata dalla barca mentre si trovava al mare a Palmarola e ha battuto la testa: elitrasportata al Bambino Gesù di Roma.

Si è tuffata da un'imbarcazione e ha battuto la testa: è quanto accaduto a una dodicenne a Palmarola ieri, venerdì 24 luglio 2026. L'allarme è scattato immediatamente. Fortunatamente poco distante si trovava una pattuglia in servizio di prevenzione della sezione operativa navale di Anzio che è intervenuta subito.

La ragazzina dopo l'impatto, ha perso i sensi. Sono stati attimi di apprensione per il suo stato di salute. È stata prontamente elitrasportata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma da dove è stata dimessa soltanto oggi, come appreso da Fanpage.it.

Incidente a Palmarola, si tuffa e batte la testa a 12 anni

I fatti, come anticipato, sono avvenuti ieri, venerdì 24 luglio 2026 a Palmarola, piccola isola dell'arcipelago Ponziano, in provincia di Latina. La ragazzina di 12 anni si trovava a bordo di un'imbarcazione quando ha deciso di tuffarsi. Una volta lanciatasi in acqua, però, ha battuto la testa violentemente e ha perso i sensi. A quel punto, non appena scattato l'allarme, è intervenuta la pattuglia in servizio che ha accertato la gravità dell'incidente.

Leggi anche Lago di Bolsena, Justin Andres Asprilla si tuffa dalla barca e muore davanti agli amici

L'arrivo in ospedale a Ponza e poi l'elisoccorso a Roma

La piccola è stata soccorsa immediatamente e poi trasportata presso il porto di Ponza, isola vicina e più grande di Palmarola. Ad attenderla c'erano gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 allertati in precedenza: sono stati loro a prendere in carico la dodicenne e a trasferirla d'urgenza in ospedale. Una volta arrivata al pronto soccorso in codice rosso, la ragazzina è stata medicata con alcuni punti di sutura sulla testa. Poi è scattato il trasporto a bordo dell'elisoccorso di Roma verso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù per ulteriori accertamenti.

Le cure al Bambino Gesù di Roma

Come appreso da Fanpage.it, una volta arrivata nella struttura sanitaria romana, la dodicenne era vigile e in buone condizioni. All'ospedale Bambino Gesù di Roma la ragazzina è stata sottoposta agli esami del caso, come TAC ed ecocardiogramma e i risultati sono stati fortunatamente negativi. La giovane è poi stata tenuta sotto osservazione come previsto in questi casi e successivamente dimessa.