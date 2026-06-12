Metro C a Roma, chiuse cinque stazioni per un guasto: attivate navette sostitutive

Un guasto tecnico lungo la metro C a Roma ha interrotto la circolazione tra Pantano e Borghesiana. Attivate navette sostitutive. Forti ritardi lungo il resto della linea.

Immagine di repertorio

Venerdì mattina di passione per i romani, che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi in città. Disagi lungo la metro C, con cinque stazioni chiuse per un guasto. Il disservizio si registra questa mattina. La circolazione è sospesa lungo la tratta compresa tra Pantano e Borghesiana. Atac ha informato i viaggiatori di aver attivato delle navette sostitutive, per agevolare gli spostamenti dei passeggeri.

Guasto sulla metro C, chiuse 5 stazioni

Il disservizio si è registrato a partire dalle ore 7.30. Sulla metro C c'è stato un guasto tecnico, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. I tecnici di Atac sono al lavoro per risolvere il prima possibile e per ripristinare la circolazione. I treni non transitano tra il capolinea di Pantano e la fermata di Borghesiana. Chiuse le stazioni di Pantano/Monte Compatri, Graniti, Finocchio, Bolognetta e Borghesiana. Resta invece regolare il resto della tratta, anche se i treni potrebbero arrivare in ritardo.

Attivate navette sostitutive

Atac ha informato i vaiggiatori che per far fronte ai disagi di questo venerdì mattina ha attivato le navette sostitutive, che serviranno la tratta interrotta.