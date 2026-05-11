Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino sono i due 22enni morti su viale Marconi: uno era amico di Gaia e Camilla

I due motociclisti di 22 anni morti Roma sono Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino. Uno dei due era compagno di classe di Gaia Von Freymann, investita su Corso Francia nel 2019.

Si chiamavano Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino i due ragazzi di 22 anni morti nella serata di domenica 10 maggio dopo essersi scontrati con le loro moto all'incrocio fraviale Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma. Due morti rese ancora più tragiche dalla giovane età di entrambi e da un crudele gioco del destino. Uno di loro, infatti, era amico e compagno di scuola di Gaia Von Freymann, ragazza che, insieme a Camilla Romagnoli, fu investita e uccisa nel 2019 su Corso Francia.

L'incidente all'incrocio fra viale Marconi e via del Valco di San Paolo

L'impatto è avvenuto intorno alle 21.30. Lorenzo Rapisardi era a bordo della sua Royal Enfield Himalayan, mentre Gianluca Fino guidava una Triumph 400. Sulla dinamica dello scontro che è risultato fatale per entrambi sono ancora in corso le indagini dell'VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale, intervenuto sul posto per eseguire i rilievi e mettere in sicurezza l'area. Frammenti dei due veicoli si sono sparsi su tutta la carreggiata per decine di metri, i corpi dei ragazzi rivolti verso l'asfalto e sul marciapiede. Non hanno potuto fare niente i soccorritori del 118: i due sono morti sul colpo.

Uno dei due era amico di Gaia Von Freymann

Gianluca Fino era della zona di viale Marconi, mentre Lorenzo Rapisardi, che avrebbe compiuto 23 anni a ottobre, era di Prima Porta. La loro morte ha sconvolto il quartiere, che già da tempo chiede provvedimenti per la sicurezza dell'incrocio in cui negli anni si sono verificati molti gravi incidenti, e in chi ha perso un proprio caro sulla strada. Come Gabriella Saracino, mamma di Gaia Von Freymann, che sui social ha scritto che uno dei due ragazzi era un compagno di classe della figlia, morta nel 2019 dopo essere stata investita insieme all'amica Camilla Romagnoli su Corso Francia da Pietro Genovese, figlio del regista Paolo.