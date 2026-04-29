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Incidente agricolo a Formia, 58enne resta impigliato col laccio della scarpa alla motozappa e viene travolto

Paura nella zona collinare di Formia, dove un 58enne è stato travolto dalla motozappa che stava manovrando dopo essere rimasto impigliato col laccio di una scarpa.
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A cura di Beatrice Tominic
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Grave incidente in provincia di Latina, nella zona collinare di Formia a Maranola dove un agricoltore di 58 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in un terreno. L'allarme è scattato immediatamente: l'uomo, un agricoltore, stava svolgendo dei lavori nel terreno manovrando una motozappa quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto impigliato con il laccio di una scarpa al mezzo. In breve tempo ha perso il controllo della motozappa ed è stato travolto.

L'incidente mentre stava lavorando ai campi nella provincia pontina

I fatti si sono verificati a Maranola, frazione collinare di Formia, nel pomeriggio di ieri, martedì 28 aprile 2026. L'uomo stava lavorando in un terreno che si trova lungo la strada che dal borgo porta al Parco regionale dei Monti Aurunci con la motozappa, quando ha perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime informazioni, stava svolgendo le sue mansioni quando il laccio di una scarpa sarebbe rimasto impigliato nella motozappa ancora in movimento che, in un attimo, all'improvviso, lo ha travolto. Non appena scattato l'allarme, infine, sono arrivati sul posto i soccorsi.

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L'arrivo dei soccorsi: trasportato d'urgenza in ospedale, è in condizioni gravi

Non appena l'uomo ha riportato immediatamente la semi amputazione del piede sinistro subito dopo essere stato travolto dalla macchina agricola. Scattato l'allarme, sono immediatamente arrivati i soccorritori che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove l'agricoltore è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico per curargli le ferite riportate al piede. Inoltre, nell'incidente, ha riportato anche una profonda lacerazione addominale. Secondo quanto riportato da CiociariaOggi.it, si trova ancora in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione.

Nel frattempo hanno raggiunto il terreno anche i carabinieri della compagnia di Formia che hanno posto sotto sequestro la motozappa su cui verranno svolte delle verifiche tecniche per controllare lo stato di manutenzione e sicurezza in cui si trovavano: ulteriori accertamenti, inoltre, saranno svolti anche rispetto ai requisiti necessari per utilizzare il mezzo agricolo.

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