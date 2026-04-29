Operaio precipita mentre lavora nel cantiere di una scuola in Ciociaria: trasferito in eliambulanza a Roma

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Un operaio è precipitato nel vuoto mentre lavorava nel cantiere della nuova mensa della scuola primaria di Ausonia, nel sud della provincia di Frosinone. L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 29 aprile. L’uomo è caduto nella tromba dell’ascensore riportando gravi ferite ed è attualmente ricoverato in un ospedale di Roma.

Operaio precipita nella tromba dell'ascensore durante dei lavori

L’uomo era impegnato nei lavori per la realizzazione della nuova mensa della scuola primaria, un intervento finanziato con fondi Pnrr. Secondo le prime informazioni, stava effettuando lavori tra i vari piani dell’edificio quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è finito nell’intercapedine accanto al vano ascensore. I colleghi che erano con lui hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari dell’Ares 118 che, vista la dinamica della caduta, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento urgente in un ospedale della Capitale.

Indagini dei carabinieri sulle misure di sicurezza

L’operaio è rimasto cosciente durante i soccorsi. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici hanno comunque mantenuto la prognosi riservata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito i rilievi e disposto il sequestro dell’area del cantiere. Gli accertamenti sono in corso per verificare se tutte le norme di sicurezza previste dal caso siano state rispettate e se ci siano delle responsabilità dietro il grave infortunio o se, invece, si sia trattato di una fatalità.