Bimbo di 18 mesi precipita dalla finestra a Civita Castellana: dopo giorni di coma al Gemelli, torna a casa

Sta meglio il bambino precipitato da una finestra all'ultimo piano di un palazzo del centro di Civita Castellana, nel Viterbese. Il piccolo è caduto sabato scorso, mentre i genitori si trovavano in un'altra stanza della casa. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il bambino al policlinico Agostino Gemelli di Roma dove è rimasto in coma. Sottoposto alle cure dei medici, si è ripreso e, come appreso da Fanpage.it, ora è stato dimesso. Le condizioni sono migliorate e il piccolo è potuto tornare a casa insieme ai genitori.

Come sta il bimbo precipitato dalla finestra

Come appreso da Fanpage.it, il piccolo è tornato a casa. È stato finalmente dimesso e sta bene, la prognosi è buona. Si trova in buone condizioni: ha riportato una frattura frontale che resta soltanto da controllare e una frattura clavicola con bendaggio. Il quadro clinico appare sicuramente migliorato, ma la paura avvertita subito dopo la caduta dall'ultimo piano è sicuramente stata tanta. Una volta caduto dall'ultimo piano, il piccolo ha raggiunto l'asfalto e ha subito iniziato a piangere: secondo i racconti di chi si trovava per strada in quel momento, non avrebbe mai perso coscienza.

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Il piccolo, però, è precipitato per molti metri. Per accertarsi che le sue condizioni non fossero preoccupanti è stato necessario far scattare immediatamente l'allarme. Sul posto, dopo aver fatto scattare l'allarme, si sono recati subito gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, che hanno portato il bimbo all'interno dell'elisoccorso e lo hanno trasferito d'urgenza nella struttura ospedaliera romana dove inizialmente si trovava in coma farmacologico. La prima notte in ospedale è trascorsa in tranquillità, le sue condizioni hanno iniziato a poco a poco a stabilizzarsi fino a quelle attuali. Fino alle dimissioni, arrivate in queste ore. E il ritorno a casa.